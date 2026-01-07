Dolar
Hollywood'da Bir Devir Kapandı: 19 Yıllık Evlilik Resmen Bitti

Hollywood’un en uzun süreli ve dikkat çeken çiftlerinden biri olarak bilinen Nicole Kidman ve Keith Urban, 19 yıllık evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. Oscar ödüllü oyuncu Kidman ile Grammy ödüllü müzisyen Urban, 2006 yılında büyük bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin ayrılık kararı, son zamanlarda magazin dünyasında sıkça konuşulan bir konu haline gelmişti.

Ortak Açıklama ve Çocuklarına Duyulan Öncelik

Çift, menajerleri aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamada, ayrılık kararını "derin bir üzüntü ancak karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde" aldıklarını belirtti. Açıklamada, her iki ismin de çocuklarına olan bağlılıklarının öncelikli olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesi talep edildi. Kidman ve Urban, ayrılık sürecini olabildiğince sakin ve saygılı bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.

Ayrılık İddialarının Gelişimi

Ayrılık spekülasyonları, çiftin son aylarda katıldıkları etkinliklerdeki mesafeli tavırlarıyla gündeme gelmişti. Kidman’ın bazı önemli törenlere yalnız katılması, "evlilikte kriz mi var?" sorularını gündeme getirmişti. Çifte yakın kaynaklar, iş yoğunluklarının son yıllarda ikiliyi birbirlerinden uzaklaştırdığını ifade etti. Bu durum, çiftin evliliği üzerinde olumsuz etkiler yaratmış olabilir.

Boşanma Protokolü ve Mülk Paylaşımı

Kidman ve Urban’ın ayrılığı, sahip oldukları geniş mülk portföyü ve ortak servetlerinin nasıl paylaşılacağı konusunu da beraberinde getirdi. Çiftin evlilik öncesinde yaptıkları anlaşmaların bulunduğu ve boşanma sürecinin mahkemeye taşınmadan, daha az gürültüyle çözüleceği öngörülüyor. Bu gelişmeler, hem hayranları hem de medya tarafından dikkatle izleniyor.

