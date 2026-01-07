Çoruhlu FK Orta Sahaya Nizamettin Çalışkan'ı Kattı

İzmir Çoruhlu FK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden bir ekip olarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan ile anlaşma sağladığını duyurdu. 38 yaşındaki futbolcu, son olarak Yalova FK 77 forması giymekteydi ve transferin ardından kulüp, bu gelişmenin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Transfer Süreci ve Beklentiler

Çoruhlu FK, bu sezonki performansını artırmak amacıyla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz gibi isimlerle anlaşarak kadrosuna derinlik kazandıran İzmir temsilcisi, Nizamettin Çalışkan ile de önemli bir takviye yapmış oldu. Kulüp yönetimi, bu transferin, takımın oyun anlayışına ve orta sahadaki dinamizmine katkı sağlamasını umuyor.

Çalışkan'ın Kariyeri ve Deneyimi

Nizamettin Çalışkan, futbol kariyerine uzun yıllar süren tecrübesiyle dikkat çekiyor. Orta sahada oyun kurucu ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen oyuncu, çeşitli kulüplerde edindiği deneyimle genç oyunculara da örnek olabilecek bir figür. Çalışkan'ın, TFF 3. Lig'deki deneyimi, Çoruhlu FK'nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

İzmir Çoruhlu FK'nın Ligdeki Durumu

İzmir Çoruhlu FK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta devre arasına 9 puanla 14. sırada girdi ve düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Bu sezon yaşadığı zorluklar, takımın kadro derinliğini artırma ihtiyacını gündeme getirmişti. Nizamettin Çalışkan gibi deneyimli bir oyuncunun kadroya katılması, takımın motivasyonunu yükseltebilir ve ligdeki performansını iyileştirebilir.

Çoruhlu FK, sezonun geri kalanında daha iyi bir performans sergilemek için transfer çalışmalarına devam edeceğini belirtirken, yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte hedeflerini gerçekleştirmek için kararlılıkla yoluna devam edeceği gözlemleniyor.