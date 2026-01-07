Dolar
43,0512 %0.05
Euro
50,3444 %0.03
Gram Altın
6.152,41 % -1,04
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Çoruhlu FK Orta Sahaya Nizamettin Çalışkan'ı Kattı

Çoruhlu FK Orta Sahaya Nizamettin Çalışkan'ı Kattı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çoruhlu FK Orta Sahaya Nizamettin Çalışkan'ı Kattı
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir Çoruhlu FK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden bir ekip olarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan ile anlaşma sağladığını duyurdu. 38 yaşındaki futbolcu, son olarak Yalova FK 77 forması giymekteydi ve transferin ardından kulüp, bu gelişmenin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Transfer Süreci ve Beklentiler

Çoruhlu FK, bu sezonki performansını artırmak amacıyla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz gibi isimlerle anlaşarak kadrosuna derinlik kazandıran İzmir temsilcisi, Nizamettin Çalışkan ile de önemli bir takviye yapmış oldu. Kulüp yönetimi, bu transferin, takımın oyun anlayışına ve orta sahadaki dinamizmine katkı sağlamasını umuyor.

Çalışkan'ın Kariyeri ve Deneyimi

Nizamettin Çalışkan, futbol kariyerine uzun yıllar süren tecrübesiyle dikkat çekiyor. Orta sahada oyun kurucu ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen oyuncu, çeşitli kulüplerde edindiği deneyimle genç oyunculara da örnek olabilecek bir figür. Çalışkan'ın, TFF 3. Lig'deki deneyimi, Çoruhlu FK'nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

İzmir Çoruhlu FK'nın Ligdeki Durumu

İzmir Çoruhlu FK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta devre arasına 9 puanla 14. sırada girdi ve düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Bu sezon yaşadığı zorluklar, takımın kadro derinliğini artırma ihtiyacını gündeme getirmişti. Nizamettin Çalışkan gibi deneyimli bir oyuncunun kadroya katılması, takımın motivasyonunu yükseltebilir ve ligdeki performansını iyileştirebilir.

Çoruhlu FK, sezonun geri kalanında daha iyi bir performans sergilemek için transfer çalışmalarına devam edeceğini belirtirken, yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte hedeflerini gerçekleştirmek için kararlılıkla yoluna devam edeceği gözlemleniyor.

#Haberler
#Spor
Ecogreen Enerji'nin 'G25-Bolu GES' Projesinde İmzalar Atıldı
Ecogreen Enerji'nin 'G25-Bolu GES' Projesinde İmzalar Atıldı
#Ekonomi / 07 Ocak 2026
Erdoğan: Kapımız Herkese Açık
Erdoğan: Kapımız Herkese Açık
#Gündem / 07 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
THY, Turkish Airlines Open için 3 Yıllık İsim Ortaklığı Anlaşmasına İmza Attı
THY, Turkish Airlines Open için 3 Yıllık İsim Ortaklığı Anlaşmasına İmza Attı
Spor
Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması
Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması
Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayında HPV Aşısı Hakkında Bilgiler
Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayında HPV Aşısı Hakkında Bilgiler
Hollywood’da Bir Devir Kapandı: 19 Yıllık Evlilik Resmen Bitti
Hollywood’da Bir Devir Kapandı: 19 Yıllık Evlilik Resmen Bitti
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliği'ne Atandı
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliği'ne Atandı
KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI | KPSS 2025/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM merkezi atama sonuçlarında
KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI | KPSS 2025/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM merkezi atama sonuçlarında
Eski Yalova Valisi Hülya Kaya'nın Yeni Görevine Dair Bilgiler
Eski Yalova Valisi Hülya Kaya'nın Yeni Görevine Dair Bilgiler
2026 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar Oldu?
2026 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar Oldu?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft