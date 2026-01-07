Ecogreen Enerji'nin 'G25-Bolu GES' Projesinde İmzalar Atıldı

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 25 Kasım 2025 tarihinde düzenlediği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 yarışmalarında "G25-BOLU GES" projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı. Bolu'nun Gerede ilçesinde hayata geçirilecek olan bu proje, 50 MWe elektriksel kurulu güç ve 70 MWp mekanik güç kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Projenin finansmanı hakkında bilgi veren Ecogreen Enerji Holding yetkilileri, yarışma şartnamesine göre megavat başına 44 bin euro katkı payı doğrultusunda toplam 2 milyon 640 bin euro tutarında ödemenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ne yapıldığını bildirdi. Ayrıca, projenin güvence altına alınması amacıyla, 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin euro tutarındaki kesin teminat mektubunun 5 Ocak 2026 tarihinde Bakanlığa teslim edileceği belirtildi.

Projeye ilişkin sözleşmenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ile Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya'nın katılımıyla 6 Ocak 2026 tarihinde imzalanması planlanıyor. Bu sözleşmeyi takiben yer teslimi süreçlerinin başlatılması hedefleniyor. Yer teslimi ile eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemlerinin de belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği aktarılıyor.

Tesisin tam kapasite ile devreye alınmasının ardından, yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kWh elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 şartnamesine göre, üretilecek elektrik enerjisinin ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirileceği ifade edildi. Bu dönemde, megavat saat başına 60 euro seviyesinde öngörülen ortalama satış fiyatı ile yıllık yaklaşık 7,1 milyon euro brüt gelir elde edilmesi bekleniyor.

Serbest piyasa döneminin sona ermesinin ardından başlayacak olan 20 yıllık süreçte ise 32,5 euro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon euro brüt gelir sağlanması öngörülüyor. Bu proje, bölgedeki yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasına katkıda bulunacak ve enerji sektöründeki dönüşüm sürecine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.