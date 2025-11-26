Dolar
Haberin Gündemi Politika Ankara - Babacan: Sayın Erdoğan'ın Konuyu Sahiplenmediğini Gördük

Ankara - Babacan: Sayın Erdoğan'ın Konuyu Sahiplenmediğini Gördük

Yayınlanma
14
Ankara - Babacan: Sayın Erdoğan'ın Konuyu Sahiplenmediğini Gördük
Okunma Süresi: 2 dk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın iletmek istediği mesajların, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu sahiplenmediğini belirterek, hükümetin süreçteki tutumunu eleştirdi.

Yeni Yol Partisi Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuşan Babacan, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinin bir araya geldiği bu toplantının, terörle mücadele ve şiddetin sona ermesi sürecine yönelik önemli mesajlar taşıdığını ifade etti. Babacan, bu sürecin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Başarılı olma ihtimali yüzde 5 bile olsa o ihtimali destekleriz" dedi. Ayrıca, bu iradenin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan önce ortaya konduğunu da sözlerine ekledi.

Öcalan'ın Mesajları ve Hükümetin Tutumu

Babacan, Öcalan'ın iletmek istediği mesajların hangi yöntemle komisyona aktarılacağına dair çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak, bu süreçte Erdoğan'ın tutumunun yetersiz kaldığını belirten Babacan, "O günden bugüne, Sayın Erdoğan'a baktığımızda bu konuyu sahiplenmediğini gördük. Aylarca konuyla ilgili hiç konuşmadı. Geçen haftaki grup konuşmasında bile, 'Meseleyi komisyona havale ediyoruz' dedi" şeklinde konuştu.

İmralı Ziyareti ve Beklentiler

DEVA Partisi Genel Başkanı, komisyonun İmralı'ya ziyaretine ilişkin önerinin kabul edildiğini hatırlatarak, "Biz bu öneriye reddeden, engelleyen bir tutum da ortaya koymadık. İsteyenin gidebileceğini söyledik" ifadelerini kullandı. İmralı'ya giden heyetin dönüşünün ardından, ziyaret raporunun beklenildiğini belirten Babacan, "Umarız ki en kısa zamanda komisyon bilgilendirilir" diyerek sözlerini tamamladı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutarken, Babacan'ın ifadeleri tartışma yaratmaya devam ediyor.

Haber: Aliekber METE / ANKARA, (DHA)

