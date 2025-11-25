Ukrayna, Barış Anlaşmasını Kabul Etti

Ukrayna hükümetinin, Rusya ile barış anlaşması konusunda önemli bir adım attığı bildirildi. ABD'li bir yetkilinin açıklamalarına göre, Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etti ve yalnızca bazı küçük detayların netleştirilmesi gerekiyor. Bu gelişme, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam eden müzakerelerin ortasında gerçekleşti ve olumlu bir atmosferin hakim olduğu ifade ediliyor.

Barış Anlaşması Üzerine Görüşmeler

CBS News kanalına konuşan ABD'li yetkili, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etti. Halledilmesi gereken bazı küçük ayrıntılar var, ancak genel olarak anlaşmaya varıldı" şeklinde bilgi verdi. Bu açıklama, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşık dört yıldır sürdürdüğü saldırıların sona ermesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın detayları üzerinde çalışmak üzere ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll'un, Rus yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

İyimser Bir Atmosfer

Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin ikinci gününde, Driscoll'un Rus temsilcilerle uzun süreli görüşmeler yaptığı kaydedildi. ABD'li bir askeri yetkili, "Çok iyimseriz. Driscoll da bu konuda umutlu. Yakında Ruslardan geri bildirim almayı umuyoruz. Süreç oldukça hızlı ilerliyor" şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, başka bir kaynak, Driscoll'un Cenevre'deki verimli müzakerelerin ardından, Beyaz Saray tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planının güncellenmiş versiyonu üzerine görüşmeler yaptığını aktardı.

Bu gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor ve barış sürecinin ilerlemesi için umut verici bir zemin oluşturuyor. İki tarafın da müzakerelerdeki kararlılığı, uzun süredir devam eden çatışmaların sona ermesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.