Paybull'a Yasa Dışı Bahis Gelirlerini Aklama Soruşturması Başlatıldı

Yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analiz raporları doğrultusunda yürütülüyor.

Operasyonlar ve Gözaltılar

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Gözaltına alınan kişilerin yasa dışı bahis gelirlerini aklamakla suçlandığı belirtiliyor.

Mal Varlıklarına El Konulması

Açıklamada, soruşturmanın delil güvenliği ve gizliliği açısından önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Suç tarihinden sonra edinilen mal varlıkları, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye el konuldu. Bu gelişme, yasa dışı faaliyetlerle elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesi adına atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu soruşturma, Türkiye'de yasa dışı bahis ve buna bağlı suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen geniş kapsamlı bir operasyonun parçası. Devlet kurumları, yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusunda kararlılıklarını sürdürerek, toplumda bu tür suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Paybull AŞ ve bağlı şirketler hakkındaki soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik artan dikkat ve önlemlerin bir yansıması olarak öne çıkıyor.