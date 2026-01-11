Dolar
Konya'da Öğrenci Ulaşım Ücreti 9 Lira: Türkiye'nin En Ucuzu

Konya’da Öğrenci Ulaşım Ücreti 9 Lira: Türkiye’nin En Ucuzu

Yayınlanma
14
Konya’da Öğrenci Ulaşım Ücreti 9 Lira: Türkiye’nin En Ucuzu
Okunma Süresi: 2 dk

Konya, öğrencilere ve gençlere sunduğu 9 liralık indirimli ulaşım ücreti ile büyükşehirler arasında Türkiye’nin en uygun toplu ulaşımını sağlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle şehirdeki öğrenci ve gençlik nüfusunun hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ulaşımda Ekonomik Destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım ücretlerini belirlerken insan odaklı “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışını benimsediklerini vurguladı. Başkan Altay, gençlerin ve öğrencilerin desteklenmesini önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. “Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine ve eğitim yolculuklarına destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımını Konya’da sunuyoruz. Öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025’in Ağustos ayından bu yana 9 lira olarak tutuyoruz. 2026’da da bu uygulamayı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz,” dedi.

Tam Biniş Ücretinde Rekor

Başkan Altay, tam biniş ücretinin de büyükşehirler arasında en uygun seviyede olduğunu ifade etti. “Toplu ulaşımda hizmet kalitesinden ödün vermeden fiyatları makul seviyelerde tutmaya devam ediyoruz. 22,5 lira olarak belirlediğimiz tam biniş ücretiyle, büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşıma hizmetini sunan şehirlerden biri olmayı sürdürüyoruz,” diye ekledi. Bu yaklaşım, öğrencilerden çalışanlara, emeklilerden esnafa kadar herkesin bütçesine hitap eden erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrencilerden Olumlu Geri Bildirim

Konya’da eğitim alan öğrenciler, şehrin ulaşım alanındaki avantajlarını dile getirerek, hem otobüs hem de tramvaylarla istedikleri her yere kolaylıkla ulaşabildiklerini belirttiler. Öğrenciler, Konya’da olmanın güzel bir deneyim olduğunu ve bu durumun kendilerine sağladığı avantajları vurguladılar. Şehirdeki ulaşım sisteminin öğrenci dostu olduğunu ifade eden öğrenciler, bu durumun eğitim hayatlarına olumlu katkılar sağladığını aktardılar.

