Kayseri'de Okullar Tatil Mi? 12 Ocak Pazartesi Günü Okul Durumu

Kayseri'de Okullar Tatil Mi? 12 Ocak Pazartesi Günü Okul Durumu

Kayseri'de Okullar Tatil Mi? 12 Ocak Pazartesi Günü Okul Durumu
Okunma Süresi: 2 dk

Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı sorusu, 12 Ocak Pazartesi günü öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından merakla araştırılmaktadır. Şehirde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hava koşulları, Kayseri Valiliği'nin tatil kararı ile ilgili son dakika açıklamasını bekleyenlerin ilgisini artırdı. Valilikten yapılacak resmi açıklama, okulların durumunu belirleyecek.

Kayseri Hava Durumu ve Beklentiler

12 Ocak 2025 Pazartesi günü Kayseri, Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç ve dondurucu hava kütlesinin etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde beş gün boyunca hayatı olumsuz etkileyebilecek kötü hava koşulları bekleniyor. 12 Ocak günü, yoğun kar yağışıyla başlayan bir hava durumu ile karşılaşılacak. Termometreler, günün ilk saatlerinde eksi 1 dereceyi gösterecekken, gün içindeki en yüksek sıcaklığın 2 derece civarında kalması öngörülüyor.

Kar Yağışı ve Don Olayı

Nem oranının yüksekliği, karın kristalleşme oranını artırarak yerlerin hızla beyaz örtüyle kaplanmasına neden olacaktır. 13 Ocak Salı günü, kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, asıl risk dondurucu ayazın kente yerleşmesiyle başlayacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Kayseri'nin geçmiş verilerine göre, Ocak ayının bu dönemlerinde sıfırın altında 20 derecelere kadar düşen ekstrem sıcaklıklar kaydedilmiştir. Bu hafta yaşanacak soğuk dalgasının da bu rekor değerlere yaklaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Ulaşım ve Güvenlik Önlemleri

Erciyes Kayak Merkezi yolu başta olmak üzere, şehirler arası geçiş güzergahlarında tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanması muhtemeldir. 14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde kar yağışının etkisinin azalması, ancak dondurucu soğukların şiddetinin artması bekleniyor. Açık ve az bulutlu gecelerde yer radyasyonu nedeniyle sıcaklıklar eksi 15 derecelere kadar çekilebilir. Bu süreçte vatandaşların su sayaçlarını ve tesisatlarını korumaları, ayrıca soba kullanırken karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları önerilmektedir. Sürücülerin gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları önem taşımaktadır. Belediyenin ise tuzlama çalışmalarını özellikle rampa ve viyadüklerde yoğunlaştırması bekleniyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Kayseri’de okulların durumu ile ilgili 12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi bir tatil duyurusu yapılmamıştır. Gelişmeleri ve resmi açıklamaları takip etmek, veliler ve öğrenciler için büyük önem taşıyor. Kayseri Valiliği'nden gelecek açıklamalar, okulların tatil durumu hakkında netlik kazandıracaktır.

