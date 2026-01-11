Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nde sanatçılarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışında sanatçılar ve katılımcılarla bir araya geldi. Etkinlikte, nüfus artışı konusundaki endişelerini dile getiren Erdoğan, bu buluşmanın yeni bir başlangıç olmasını umduğunu ifade etti.

Nüfus Artışı Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, yakın çevresinde bile nüfus artışına karşı çıkan görüşlerin olduğunu belirterek, "Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. İnşallah Tophane-i Amire'deki bu buluşmamız, nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur." dedi. Cumhurbaşkanı, nüfus artışının yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumun geleceği açısından önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Serginin Teması ve Albayrak İslam Sanatları Koleksiyonu

Serginin küratörü Yasemin Karaca, Albayrak İslam Sanatları Koleksiyonu'nun 12. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, her yıl sanatçılarla belirlenen bir temanın işlenerek eserlerin üretildiğini aktardı. 2023 yılında serginin temasının "Aile" olduğunu belirten Karaca, bu yılki sergiye "Hane" isminin verildiğini kaydetti. Geçtiğimiz yıl "Adalet" temasını ele alan serginin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Karaca, bu yıl da benzer bir ilginin beklenildiğini ifade etti.

Genç Sanatçılara Yönelik Destek

Karaca, sergide genç sanatçılara yer vererek, onların gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, serginin bugüne kadar 3 kıtada 3 milyondan fazla izleyiciyle buluştuğunu aktardı. Bu yıl Türkiye'nin 10 ilini ve 7 farklı ülkede sergi düzenleme planlarının olduğunu ifade eden Karaca, serginin genç sanatçılar için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Aile Olmanın Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile değerlerinin önemine dikkat çekerek, "En az 3 çocuk" çağrısını yineledi. Ailelerin güçlü bir toplum için kritik öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu, Rabb'imizin emri ve Peygamberimizin tavsiyesidir." dedi. Ayrıca, genç nüfusun tehdit altında olduğu konusuna değinerek, bunun uzun yıllardır gözlemlediği bir sorun olduğunu ifade etti.

Sanat ve Aile İlişkisi

Erdoğan, serginin oluşturulmasında birkaç neslin eserlerinin bir araya getirildiğini belirtti. Hem tarihi eserlerin hem de çağdaş sanatın sergilendiği bu etkinliğin, nesiller arası bir bağ kurma amacı taşıdığını ifade etti. Sanat yoluyla aile değerlerinin güçlendirilmesinin önemine değinen Erdoğan, kendi ailesinin de bu ilişkiyi koruduğunu söyledi.

Etkinlikte, gençlerle olan iletişiminin güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, torunlarıyla yaptığı sohbetlerin kendisi için anlamlı olduğunu belirtti. İletişimin, sadece aile içinde değil, toplumda da önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, genç neslin geleceğe yön verecek potansiyele sahip olduğuna inandığını dile getirdi.