Eflatun Nuri’de Barış ve Özgürlük Vurgusu

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından bu yıl “Savaşta ve Barışta Çocuk – Duy Sesimi” temasıyla düzenlenen 9. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, barış talebi ve basın özgürlüğünün önemi bir kez daha vurgulandı.

Ödül Töreninin Detayları

Ödül törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İGC Başkanı Dilek Gappi ve diğer önemli isimler katıldı. Ayrıca, geçmiş dönem İGC Başkanı Misket Dikmen, duayen gazeteci Öcal Uluç, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz gibi önemli figürler de etkinlikte yer aldı. Törenin açılışında, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Sadık Pala, yarışmanın jürisinin Eflatun Nuri’nin öğrencilerinden oluştuğunu belirtti.

Konuşmalarda Barış ve Özgürlük Teması

Törende konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, basın özgürlüğü ve çocukların savaşlardan etkilenmesi konularına dikkat çekti. Mutlu, "Savaşın yıkıcı gücünün en çok çocukları etkilediğini unutmamalıyız," diyerek yarışmaya katılan eserlerin bu gerçeği çarpıcı bir şekilde yansıttığını ifade etti. Ayrıca, gazetecilik mesleğinin zorluklarına da değinerek, "İçinde bulunduğumuz karanlıkta hiçbir iş kolay değil," dedi.

İGC Başkanı Gappi'nin Vurguları

İGC Başkanı Dilek Gappi, konuşmasında basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, "10 Ocak artık bir bayram değil, bir mücadele günü," ifadesini kullandı. Gappi, gazetecilerin hakikatlerin pusulası olduğunu belirterek, "Biz basın mücadelesinden vazgeçemeyiz," dedi. Atatürk’ün "Cumhuriyet ve basın birlikte yükselir" sözünü hatırlatarak, basın özgürlüğü için mücadele edeceklerini vurguladı.

Öcal Uluç'tan Tarihi Bir Değerlendirme

Törende, Türk basın tarihinin önemli olaylarından biri olan 10 Ocak 1961'i hatırlatan Öcal Uluç, o dönemde gazeteciliğin zorluklarına dikkat çekti. Uluç, "Bugünün basınının üstündeki engelleri görmek mümkün değil," diyerek, geçmişteki gazete baskılarını ve mücadeleleri anlattı. 71 yıllık gazetecilik deneyimini aktararak, günümüzdeki durumu eleştirdi.

Yarışmanın Kazananları

Bu yıl düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda birincilik ödülünü Mehmet Kahraman aldı. İkincilik ödülü Muhammet Şengöz’e, üçüncülük ödülü ise Mustafa Kurmalı’ya verildi. Ayrıca, Konak Belediyesi Özel Ödülü Yüksel Can’a, Jüri Özel Ödülü Önder Önerbay’a ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü Hikmet Çil’e takdim edildi. Yarışmanın portre özel ödülü ise Fatih Altaylı’yı konu alan eserlerle Musa Keklik, Halit Kurtulmuş ve Serhat Kurt’a verildi. Eray Özbek, Karikatür Sanatına Katkı Ödülü ile ödüllendirildi.