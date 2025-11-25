Dolar
42,4313 %0.02
Euro
49,2001 %0.57
Gram Altın
5.632,86 % -0,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Eşref Rüya'nın Ceren'i Gökçem Çoban: Gerçek Hayatta Gürdal Gibi Birini İstemem

Eşref Rüya'nın Ceren'i Gökçem Çoban: Gerçek Hayatta Gürdal Gibi Birini İstemem

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Eşref Rüya'nın Ceren'i Gökçem Çoban: Gerçek Hayatta Gürdal Gibi Birini İstemem
Okunma Süresi: 2 dk

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'da Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban, izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Genç oyuncu, karakteri ve kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Çoban, Ceren ile olan benzerliklerini ve dizinin dinamiklerini aktardı.

Ceren Karakterinin Özellikleri

Ceren karakteriyle dikkat çeken Gökçem Çoban, bu rolün kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. "Çok iyi bir dönemimdeyim, bomba gibiyim. Çok kaliteli insanlarla çalışıyorum," diyen Çoban, karakterinin kendisiyle büyük benzerlikler taşıdığını ifade etti. Uzun süre kendini kötü hissettiği bir dönemde Eşref Rüya senaryosunun kendisine ulaştığını ve Ceren’in kişilik özelliklerini keşfettiğinde "Bu benmişim," dediğini vurguladı.

Ceren ve Gökçem Çoban'ın Ortak Yanları

Çoban, Ceren ile kendisi arasındaki benzerlikleri şu sözlerle dile getirdi: "İkimizin de sivri tarafları var. Adaletsizliğe asla tahammül edemiyorum. Ayrıca müziğe de çok aşığım; gerçek hayatta keman çalıyorum." Bu ortak özellikler, izleyicilere Ceren karakterinin daha da gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor.

Aşk ve İlişkiler Hakkında Düşünceler

Dizide Ceren’in Gürdal'a kapılıp kapılmayacağı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Gökçem Çoban, gerçek hayatta Gürdal gibi birini hayatına alıp almayacağı sorusuna ise, "Ben aşkı seviyorum ama Gürdal gibi biriyle karşılaştım, olmadı. Hemen kaçtım," şeklinde yanıt verdi. Çoban, büyük konuşmaktan kaçınarak, "Şimdilik olmaz," dedi.

Dizinin Aşk Teması Üzerine Düşünceler

Eşref Rüya'daki Eşref ve Rüya arasındaki aşkı değerlendiren genç oyuncu, bu tür büyük aşklara inandığını belirtti. "Yıllarca süren, göremese de vazgeçmeyen bir erkek hikayesi. Bence hala böyle aşklar var. Eşref ve Rüya’nın aşkı muazzam," diyerek, dizinin romantik temasına olan inancını ifade etti.

Güçlü Kadro ve İşbirlikleri

Çoban, dizinin güçlü kadrosunu da övgüyle andı. "Hepsi muazzam insanlar. Onlarla çalışmak bir okul gibi. Ben sünger gibiyim; ne kapabiliyorsam kapıyorum," dedi. Demet’le olan uyumundan da bahseden Çoban, bu işbirliğinin kendisine katkı sağladığını belirtti.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Eşref Rüya, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

#Kanal D
#Eşref Rüya Dizisi
Paybull'a Yasa Dışı Bahis Gelirlerini Aklama Soruşturması Başlatıldı
Paybull'a Yasa Dışı Bahis Gelirlerini Aklama Soruşturması Başlatıldı
#Teknoloji / 25 Kasım 2025
Galatasaray, Union Saint-Gilloise Maçında Tarihi Bir Başarıya İmza Atmaya Hazırlanıyor
Galatasaray, Union Saint-Gilloise Maçında Tarihi Bir Başarıya İmza Atmaya Hazırlanıyor
#Spor / 25 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: "Daire Karşılığı Öldürmemi İstedi"
Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: "Daire Karşılığı Öldürmemi İstedi"
Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun Merakla Beklenen Dizisinde Sürpriz Ayrılık
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun Merakla Beklenen Dizisinde Sürpriz Ayrılık
IBAN Üzerinden Para Gönderiminde Cezalar Gündemde
IBAN Üzerinden Para Gönderiminde Cezalar Gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Sert Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Sert Tepki
Şehit Heysem Ali Tabatabai Kimdir?
Şehit Heysem Ali Tabatabai Kimdir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
Monster, AMD İş Birliğiyle Yeni Nesil Masaüstü Bilgisayarlarını Tanıttı
Monster, AMD İş Birliğiyle Yeni Nesil Masaüstü Bilgisayarlarını Tanıttı
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Durumu ve Gelişmeler
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Durumu ve Gelişmeler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft