Dolar
43,1388 %0.21
Euro
50,2459 %-0.08
Gram Altın
6.251,35 % 0,91
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Burak Özçivit'ten Para Karşılığı Yemek İddialarına Cevap

Burak Özçivit'ten Para Karşılığı Yemek İddialarına Cevap

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Burak Özçivit'ten Para Karşılığı Yemek İddialarına Cevap
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit, son günlerde sosyal medyada yayılan yurt dışında para karşılığı yemek davetlerine katıldığına dair iddialara sert bir yanıt verdi. Özçivit, bu tür söylentilerin neden ortaya çıktığını sorgularken, kariyerine ve özel hayatına dair spekülasyonları da gündeme getirdi.

Özçivit Çifti Hakkındaki İddialar

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Türkiye'nin en tanınmış çiftlerinden biri olarak sıkça gündeme geliyor. Çiftin son dönemde boşanma iddiaları ile anılması, hayranları arasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Ancak çift, bu iddiaları yalanlayarak ilişkilerinin sağlam olduğunu belirtmişti. Şimdi ise Özçivit, katıldığı etkinliklerde belirli bir ücret karşılığında yer aldığına dair iddialarla karşı karşıya.

Sosyal Medyada Yayılan İddialar

Sosyal medya kullanıcıları, Burak Özçivit'in katıldığı davetlerin belirli bir ücret karşılığında yapıldığını öne sürdü. Bu iddialar, ünlü oyuncunun kariyerine odaklanmasını zorlaştıran bir durum olarak dikkat çekiyor. Özçivit, bu iddialara yanıt vermek üzere bir reklam lansmanında basın mensuplarının karşısına geçti.

Özçivit'in Açıklamaları

Burak Özçivit, para karşılığı davet ve yemeklere katıldığına dair iddiaları yalanladı. "Maddiyatla alakalı konular niye hep sosyal medyaya yansıyor, bilmiyorum. Hiç para için hareket etmedim. Önemli olan tek durum, projeyi beğenmem, okuyunca kendime yakıştırmam," şeklinde konuştu. Özçivit, kendisine yöneltilen "Para karşılığı yemek için yurtdışına gittiğiniz haberleri hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise, "Benim ağzımdan duydunuz mu hiç? Anlaşmalı olduğum şirketler var. Onlar için yurtdışı ziyaretlerimiz oluyor. Sosyal medya hep bir yerden bir şeyleri çekip alıyor," yanıtını verdi.

Yeni Projeleri ve Anlaşmaları

Burak Özçivit, başrolünü üstlendiği 'Kuruluş: Osman' dizisinde yeni sezonda bölüm başına istediği 4 milyon lira nedeniyle yapım şirketiyle anlaşamadı ve diziden ayrıldı. Ancak, oyuncunun gündeminde başka projeler de var. Özçivit, İstanbul'un En Güzel Kızı adlı oyunda yer alacak ve ana sponsoru olan inşaat firmasıyla reklam anlaşması yaptığı iddia ediliyor. Bu anlaşma doğrultusunda Özçivit'in yaklaşık 45 milyon TL kazanacağı öne sürülüyor.

#Burak Özçivit
#Fahriye Evcen
#Para Karşılığında Yemek
COP31 Hazırlıkları Antalya'da Başladı: Bakan Kurum EXPO Alanında İncelemelerde Bulundu
COP31 Hazırlıkları Antalya'da Başladı: Bakan Kurum EXPO Alanında İncelemelerde Bulundu
#Gündem / 11 Ocak 2026
11 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?
11 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?
#Gündem / 11 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Berfu Yenenler ve Çakal Arasındaki Tartışma Gündemde
Berfu Yenenler ve Çakal Arasındaki Tartışma Gündemde
Magazin
Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Oyuncunun Hayatı ve Kariyer Yolculuğu
Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Oyuncunun Hayatı ve Kariyer Yolculuğu
İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor: Meteoroloji Uyarıda Bulundu
İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor: Meteoroloji Uyarıda Bulundu
Sağanak İzmir’i Ne Zaman Terk Edecek?
Sağanak İzmir’i Ne Zaman Terk Edecek?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Hava Koşulları Nedeniyle Ertelenebilir mi?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Hava Koşulları Nedeniyle Ertelenebilir mi?
CHP İzmir'de Yerel Medya Buluşması Düzenledi
CHP İzmir'de Yerel Medya Buluşması Düzenledi
GTA 6 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Hakkında Son Gelişmeler
GTA 6 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Hakkında Son Gelişmeler
Erzincan'da Yıldızlar Badminton İl Birinciliği Tamamlandı
Erzincan'da Yıldızlar Badminton İl Birinciliği Tamamlandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft