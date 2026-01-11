Dolar
43,1388 %0.21
Euro
50,2459 %-0.08
Gram Altın
6.251,35 % 0,91
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Şahinbey Ampute Futbol Takımı'ndan Deplasmanda 7-0'lık Galibiyet

Şahinbey Ampute Futbol Takımı'ndan Deplasmanda 7-0'lık Galibiyet

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Şahinbey Ampute Futbol Takımı'ndan Deplasmanda 7-0'lık Galibiyet
Okunma Süresi: 2 dk

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Depsaş Enerji Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup ederek dikkat çekici bir başarı elde etti. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen karşılaşma, takımın güçlü performansını gözler önüne serdi.

Karşılaşmanın Detayları

Şahinbey Ampute, maçın başlama düdüğüyle birlikte kontrollü bir oyun sergileyerek rakibinin direncini kırmaya başladı. İlk yarıda etkili ataklar gerçekleştiren takım, rakip kalede yarattığı tehlikelerle öne geçti. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Şahinbey, hızlı ve etkili paslaşmalarla rakip defansını aşarak skoru 7-0'a taşıdı. Bu sonuç, takımın ligin üst sıralarındaki iddiasını güçlendirirken, aynı zamanda futbolseverlere de büyük bir gövde gösterisi sundu.

Başkan Cuma Güzel'den Şampiyonluk Vurgusu

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, elde edilen galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Başkan Güzel, "Bu sezon şampiyonluk parolasıyla başladık. Bugün sahada gösterilen mücadele, futbolcularımızın hedefe olan inancını bir kez daha ortaya koydu. Deplasmanda alınan 7-0'lık galibiyet, bizim için oldukça önemli. Takım ruhu, mücadele azmi ve oyun disiplini ile şampiyonluğa doğru ilerleyen bir ekip izliyoruz. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sonuç, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın ligdeki performansını ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Takım, gelecek maçlarda da aynı motivasyon ve disiplinle sahada yer almayı hedefliyor. Şahinbey'in bu galibiyeti, ligin geri kalan kısmında nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.

#Haberler
#Spor
Güneydoğu'nun Şampiyonu Belli Oldu
Güneydoğu'nun Şampiyonu Belli Oldu
#Ekonomi / 11 Ocak 2026
Adana’da Dolandırıcılık Skandalı: S.Ç. Güney Afrika’da Güzellik Merkezi Açtı
Adana’da Dolandırıcılık Skandalı: S.Ç. Güney Afrika’da Güzellik Merkezi Açtı
#Gündem / 11 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Erzincan'da Yıldızlar Badminton İl Birinciliği Tamamlandı
Erzincan'da Yıldızlar Badminton İl Birinciliği Tamamlandı
Spor
Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi
Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi
7343 Sayılı Kanun Sonrası Satış Giderlerinin Tamamlanması ve Kanunların Zaman Yönünden Uygulanması Sorunsalı
7343 Sayılı Kanun Sonrası Satış Giderlerinin Tamamlanması ve Kanunların Zaman Yönünden Uygulanması Sorunsalı
Burak Özçivit'ten Para Karşılığı Yemek İddialarına Cevap
Burak Özçivit'ten Para Karşılığı Yemek İddialarına Cevap
COP31 Hazırlıkları Antalya'da Başladı: Bakan Kurum EXPO Alanında İncelemelerde Bulundu
COP31 Hazırlıkları Antalya'da Başladı: Bakan Kurum EXPO Alanında İncelemelerde Bulundu
11 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?
11 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?
İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor: Meteoroloji Uyarıda Bulundu
İstanbul'a Kar Yağışı Bekleniyor: Meteoroloji Uyarıda Bulundu
Sağanak İzmir’i Ne Zaman Terk Edecek?
Sağanak İzmir’i Ne Zaman Terk Edecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft