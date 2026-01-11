Şahinbey Ampute Futbol Takımı'ndan Deplasmanda 7-0'lık Galibiyet

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Depsaş Enerji Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup ederek dikkat çekici bir başarı elde etti. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen karşılaşma, takımın güçlü performansını gözler önüne serdi.

Karşılaşmanın Detayları

Şahinbey Ampute, maçın başlama düdüğüyle birlikte kontrollü bir oyun sergileyerek rakibinin direncini kırmaya başladı. İlk yarıda etkili ataklar gerçekleştiren takım, rakip kalede yarattığı tehlikelerle öne geçti. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Şahinbey, hızlı ve etkili paslaşmalarla rakip defansını aşarak skoru 7-0'a taşıdı. Bu sonuç, takımın ligin üst sıralarındaki iddiasını güçlendirirken, aynı zamanda futbolseverlere de büyük bir gövde gösterisi sundu.

Başkan Cuma Güzel'den Şampiyonluk Vurgusu

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, elde edilen galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Başkan Güzel, "Bu sezon şampiyonluk parolasıyla başladık. Bugün sahada gösterilen mücadele, futbolcularımızın hedefe olan inancını bir kez daha ortaya koydu. Deplasmanda alınan 7-0'lık galibiyet, bizim için oldukça önemli. Takım ruhu, mücadele azmi ve oyun disiplini ile şampiyonluğa doğru ilerleyen bir ekip izliyoruz. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sonuç, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın ligdeki performansını ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Takım, gelecek maçlarda da aynı motivasyon ve disiplinle sahada yer almayı hedefliyor. Şahinbey'in bu galibiyeti, ligin geri kalan kısmında nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.