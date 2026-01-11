COP31 Hazırlıkları Antalya'da Başladı: Bakan Kurum EXPO Alanında İncelemelerde Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde Antalya'da önemli bir hazırlık toplantısına imza attı. Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı unvanıyla, farklı bakanlıkların temsilcileriyle birlikte EXPO alanında incelemelerde bulunarak, Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki uluslararası rolünü pekiştirdi.

Antalya EXPO Fuar Alanı'nda İncelemeler

Bakan Kurum, Antalya'da gerçekleştirilen ilk hazırlık toplantısının ardından EXPO Fuar Alanı'nda detaylı incelemelerde bulundu. Bu alan, COP31 oturumlarının yapılacağı yer olarak belirlenmişken, Bakan Kurum’un ziyareti, hazırlıkların hızla ilerlediğini gösterdi. 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan COP31, 196 ülkeden yaklaşık 80 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu bağlamda, yerel yöneticiler ve ilgili bakanlık temsilcileriyle bir araya gelerek, hazırlık sürecini değerlendirdi.

İlk Hazırlık Toplantısı ve Katılımcılar

Bakan Kurum, Antalya EXPO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk hazırlık toplantısına başkanlık etti. Toplantıya katılanlar arasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bölge milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve çeşitli bakanlıkların temsilcileri yer aldı. Toplantıda, COP31 sürecinde izlenecek yol haritası ve ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bakan Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Kurum, Antalya'nın COP31 organizasyonuna ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekerek, "Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya’da olacak. Türkiye’nin COP31 başkanlığı çok önemli. Çünkü bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliği ile ilgili karar alırken, dönüp Türkiye’nin sözüne bakacak," dedi. Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim diplomatisi alanındaki rolünü vurgularken, bu etkinliğin yerel ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin COP31 Yolculuğu

Türkiye, COP31 Başkanlığı için yürütülen mekik diplomasisi ile dikkat çekti. Bu süreç, 10 Kasım 2025'te Brezilya'nın Belem kentinde başlayacak olan COP30 Taraflar Konferansı'nın 5. gününde sonuçlandı. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapma kararı, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 197 ülkenin temsilcileri, Antalya’da iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini tartışacak.

İklim Diplomasi Zirvesinin Önemi

COP Taraflar Konferansları, her yıl 197 ülkenin katılımıyla düzenleniyor ve iklim değişikliği ile mücadelede kritik kararların alındığı platformlar olarak öne çıkıyor. Sera gazı azaltım hedefleri, iklim finansmanı ve karbon piyasalarının kurallarının belirlenmesi gibi konular, COP toplantılarında tartışılıyor. Türkiye’nin ev sahipliği yapması, uluslararası arenada önemli bir diplomatik görünürlük sağlarken, aynı zamanda yerel ekonomiye de katkı sunmayı hedefliyor. Bu süreç, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki kararlılığını ve liderliğini pekiştirecek.