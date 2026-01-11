Adana’da Dolandırıcılık Skandalı: S.Ç. Güney Afrika’da Güzellik Merkezi Açtı

Dolar
Okunma Süresi: 2 dk

Adana'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin, çok sayıda müşteri ve tedarikçisini dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. S.Ç.’nin dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda bir kişinin intihar etmesi, olayın ciddiyetini artıran bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Şu anda Güney Afrika’da lüks bir yaşam sürdüğü belirtilen S.Ç., sosyal medya üzerinden bu yaşamını paylaşmaktan da geri durmuyor.

S.Ç.’nin Dolandırıcılık Faaliyetleri

Adana’da üç şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.’nin, piyasa değerinin altında hizmet vererek çok sayıda müşteri ve tedarikçisini dolandırdığı iddia ediliyor. S.Ç.’nin, 17 Nisan 2025 tarihinde yurt dışına kaçtığı, çalışanlarının ise maaşlarını alamadıkları için zor durumda kaldığı belirtiliyor. Bu süreçte bazı çalışanların, şubelerdeki eşyaları yağmaladığı bildirildi. S.Ç., çalışanlarına gönderdiği özür mesajında, eşyaların yağmalanmasının kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.

İntihar Olayı ve Mağdurların Tepkisi

Dolandırıcılıkla suçlanan S.Ç.'nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin’in intihar etmesi, olayın ciddiyetini artıran bir gelişme oldu. S.Ç.’nin mağdurları, onun yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini talep ediyor. Bu tür olayların, özellikle dolandırıcılık mağdurlarının psikolojik durumları üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler, dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak gündemde duruyor.

Sosyal Medyada Lüks Hayat

S.Ç.’nin dolandırıcılık faaliyetlerinin ardından Güney Afrika'da bir güzellik merkezi açtığı ve burada müşterilerine hizmet vermeye başladığı öğrenildi. Sosyal medya platformlarında lüks yaşantısını paylaşan S.Ç., bu durumu tepkilere neden oldu. Müşterileriyle çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması, dolandırıcılığın sonuçlarından etkilenenlerin tepkisini artırdı. Bu durum, dolandırıcılık olayının yalnızca maddi kayıplarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda mağdurların psikolojik durumları üzerinde de önemli etkilere yol açtığını gösteriyor.

