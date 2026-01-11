Güneydoğu'nun Şampiyonu Belli Oldu

2025 tarım ihracatıyla ilgili veriler, biber ve domatesin yılın en çok ihraç edilen ürünleri olduğunu ortaya koydu. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından açıklanan rakamlar, Türkiye'nin tarım sektöründeki büyüme trendini ve ihracat potansiyelini gözler önüne serdi.

Batı Akdeniz'de Biber Zirvede

BAİB, Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bölgede, 2025 yılı itibarıyla yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 3,96 oranında artış yaşandığını bildirdi. Birlik Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, söz konusu dönemde 172 ülkeye yapılan ihracatın en büyük payının yaş meyve ve sebze sektörüne ait olduğunu vurguladı. Bu süreçte biber, bölgenin ihracat yıldızı olarak öne çıktı. 2025 yılında biber ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,51 artarak 206,9 milyon dolara ulaştı. Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Türk biberine olan talebinin bu artışta önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu'nda Domatesin Başarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise domates, ihracatın en çok tercih edilen ürünü oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, Türkiye 2025 yılı içerisinde 51 ülkeye toplamda 402 bin 234 ton domates ihraç etti. Domates ihracatında Romanya, 83 milyon 869 bin dolarlık değeriyle ilk sırada yer aldı. Sektör temsilcileri, modern sera yatırımlarının yaygınlaşmasının verimliliği artırdığına dikkat çekerek, gelecekte tarım ihracatında daha yüksek rakamlara ulaşılmasının beklendiğini belirtti.

Tarım sektöründeki bu gelişmeler, hem iç piyasa hem de uluslararası arenada Türkiye'nin tarım ürünleri potansiyelini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İhracatçı birlikleri, önümüzdeki yıllarda bu başarıların daha da artması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.