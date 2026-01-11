Hande Erçel'in Lüks Yatırımları ve Kolundaki Saatin Fiyatı Dikkat Çekti

Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Hande Erçel, özel hayatıyla olduğu kadar lüks yaşam tarzıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde Hakan Sabancı ile evlilik hazırlıkları yaptığı iddialarıyla dikkat çeken Erçel, ilişkisini sonlandırdıktan sonra yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye başladı. Bu süreçte gerçekleştirdiği yatırımlar ve gösterişli yaşam tercihleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yılbaşı Kombini ve Lüks Saat

Hande Erçel, yılbaşı akşamında paylaştığı fotoğraflarla stilini bir kez daha gözler önüne serdi. Şıklığı ve zarafeti ile dikkat çeken oyuncunun kolundaki lüks saat, özellikle dikkat çekti. Bu saat, dünyaca ünlü bir markaya ait olup, yaklaşık 1 milyon 600 bin TL değerinde. Erçel’in bu tarz bir aksesuar tercih etmesi, onun lüks yaşam anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu yorumlarken, oyuncunun zenginliği ve stil anlayışı üzerine çeşitli tartışmalar başladı.

İngiltere'deki Yeni İddialar

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel hakkında, “Şimdi de Gel Konuşalım” programında dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Programın sunucularından Ece Erken, Erçel’in Türkiye’yi terk ederek Londra’ya yerleşeceği yönünde bilgiler paylaştı. Ece Erken, “Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli bir kaynaktan öğrendim” açıklamasında bulundu. Bu iddialar, Hande Erçel’in kariyerindeki yeni bir adımı işaret ediyor olabilir.

Özellikle genç yaşta elde ettiği başarılar ve kazançlarla dikkati çeken Hande Erçel, kariyerine ve yaşam tarzına yön veren kararlarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Hande Erçel'in bu yeni yatırımları, onun gelecekteki projeleri ve yaşamına dair merak uyandıran detaylar arasında yer alıyor.