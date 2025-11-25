Şehit Heysem Ali Tabatabai Kimdir?

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistin ve Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılar, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Son olarak, Beyrut'un güneyindeki Haret Hareyk bölgesine düzenlenen saldırıda, Lübnan Hizbullahı'nın önemli liderlerinden Heysem Ali Tabatabai şehit oldu. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tabatabai'nin Lübnan halkı için verdiği mücadelenin ve şehitliğinin vurgulandığı ifade edildi.

Heysem Ali Tabatabai'nin Hayatı

5 Kasım 1968 tarihinde Lübnan'ın Başura şehrinde dünyaya gelen Heysem Ali Tabatabai, genç yaşlarından itibaren Lübnan Hizbullahı'na katıldı. Askeri eğitimler alarak kariyerine yön veren Tabatabai, 2000 yılına kadar süren İsrail işgali döneminde aktif bir rol üstlendi. Nebatiye bölgesindeki direnişi yöneten Tabatabai, aynı zamanda Birkat el-Nakkar operasyonunun komutanlarından biri olarak görev yaptı.

Direnişin Öncüsü

2000 yılından sonra sekiz yıl boyunca Hiyam'da bulunan Heysem Ali Tabatabai, 2006 yılında gerçekleşen Lübnan Savaşı'nda İsrail'e karşı verilen direnişte önemli bir rol oynadı. Bu süreçte, Hacı İmad Muğniye'nin şehit edilmesinin ardından müdahale güçlerinin başına geçerek, Hizbullah'ın Rıdvan güçlerinin kuruluş sürecinde aktif bir şekilde yer aldı. Tabatabai'nin liderlik özellikleri ve askeri stratejileri, onun direniş hareketinin en etkili figürlerinden biri olmasını sağladı.

Şehitlik ve Mirası

Heysem Ali Tabatabai'nin şehit düşmesi, Lübnan'daki direniş hareketi açısından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Onun mücadelesi, Hizbullah'ın askeri ve siyasi stratejileri üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Tabatabai, sadece askeri bir lider olarak değil, aynı zamanda Lübnan halkının direnişine öncülük eden bir sembol haline geldi. Şehitliği, onun mücadelesinin ve ideallerinin bir yansıması olarak hafızalarda yer alacaktır.