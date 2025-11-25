Tortum Şelalesi Girişi: Eski Köprü Güvenlik Sorunlarına Neden Oluyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi olarak bilinen Tortum Şelalesi, her yıl yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak, şelalenin girişindeki eski köprü, hem yayalar hem de araçlar için ciddi güvenlik sorunları barındırıyor. Bu durum, hem bölge halkını hem de ziyaretçileri tedirgin ediyor.

Köprüdeki Güvenlik Açıkları

Tortum Şelalesi girişindeki eski köprü, tek araçlık genişliği ile dikkat çekiyor. Ancak, bu dar genişlik, köprüden araç geçişi sırasında yayaların karşıya geçmesini imkânsız hale getiriyor. Korkuluklardaki geniş boşluklar, hem motosiklet sürücüleri hem de yayalar için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Ziyaretçiler, bu durumun özellikle kalabalık günlerde risk taşıdığını belirtiyor.

Artan Su Debisi ve Ek Riskler

Bahar aylarında, şelaleden akan suyun debisinin artması, köprünün etrafındaki güvenlik risklerini daha da yükseltiyor. Bölge halkı, geçmişte bu köprüde yaşanan bir olaydan bahsederek, köprünün güvenlik eksikliklerinin acilen giderilmesi gerektiğini vurguluyor. İddialara göre, köprü parmaklıklarından düşen küçük bir çocuk, bir esnaf tarafından son anda kurtarılmış. Bu tür olaylar, köprünün mevcut durumunun ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Vatandaşların Talepleri

Bölge sakinleri, köprünün yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor. Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği ifade ediliyor. Tortum Şelalesi’nin doğal güzelliklerinin korunması ve ziyaretçi deneyiminin artırılması için köprünün durumu, yerel yönetim tarafından ele alınması gereken önemli bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.