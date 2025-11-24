Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında kritik bir karşılaşmaya daha çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, grubun 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Aslan, bu maçı kazanarak puanını 12’ye yükseltmeyi ve gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşma Tarihi ve Yayın Bilgisi:

Galatasaray – Union Saint-Gilloise

25 Kasım Salı

TSİ 20:45

TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Teknik direktör Okan Buruk’un maç öncesi yaptığı açıklama ise taraftarlara umut verdi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadro dışında olan yıldız golcü Victor Osimhen için “Bir sonraki maça yetiştirmeyi planlıyoruz” ifadesini kullanan Buruk, Jakobs’un ise salı günü sahada olmasını beklediklerini söyledi.

Aslan, 9 puanla 9. sırada yer alırken, bu mücadele üst tura yükselme yolunda kilit rol oynayacak.

Galatasaray’ın önündeki zorlu fikstürde sıradaki maçlar:

9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid

28 Ocak | Manchester City – Galatasaray