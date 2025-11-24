Dolar
Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?

Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Union ile karşılaşıyor! Maç 25 Kasım’da TRT 1’de. Osimhen için umut veren açıklama Okan Buruk’tan geldi.

Yayınlanma
14
Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?
Okunma Süresi: 1 dk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında kritik bir karşılaşmaya daha çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, grubun 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Aslan, bu maçı kazanarak puanını 12’ye yükseltmeyi ve gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşma Tarihi ve Yayın Bilgisi:
Galatasaray – Union Saint-Gilloise
25 Kasım Salı
TSİ 20:45
TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Teknik direktör Okan Buruk’un maç öncesi yaptığı açıklama ise taraftarlara umut verdi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadro dışında olan yıldız golcü Victor Osimhen için “Bir sonraki maça yetiştirmeyi planlıyoruz” ifadesini kullanan Buruk, Jakobs’un ise salı günü sahada olmasını beklediklerini söyledi.

Aslan, 9 puanla 9. sırada yer alırken, bu mücadele üst tura yükselme yolunda kilit rol oynayacak.

Galatasaray’ın önündeki zorlu fikstürde sıradaki maçlar:
9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid
28 Ocak | Manchester City – Galatasaray

#Galatasarayunion
#Şampiyonlarligi
#Osimhensondurum
#Galatasarayavrupa
#Trt1canlı
#Okanburukaçıklama
#Galatasaraymaçtarihi
#Salıgünümaç
#Galatasaray12puan
#Unionsaintgilloise
