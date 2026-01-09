En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2026 yılı için belirlenen en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Yapılan düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olacağı belirtildi. Bu değişiklik, Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

En Düşük Emekli Maaşında Artış

Abdullah Güler tarafından açıklanan kanun teklifinde yer alan bilgilere göre, en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı yüzde 18,47 olarak belirlendi. Mevcut en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira iken, bu artışla birlikte 2026 yılı itibarıyla yeni maaş miktarı 20 bin lira olarak uygulanacak. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Meclis Süreci ve Uygulama Tarihi

Kanun teklifi, TBMM içerisinde komisyon görüşmelerine tabi tutulacak ve ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Eğer öneri kabul edilirse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yeni en düşük emekli maaşının Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Eğer kanunun onaylanması sürecinde maaşların yatma tarihine kadar bir gecikme yaşanırsa, fark olarak belirlenen tarihte emeklilerin hesaplarına 3 bin 119 lira yansıtılacak.

Ekonomik Etkiler ve Emekli Sayısı

Abdullah Güler, en düşük emekli maaşındaki değişikliğin bütçeye etkisinin 69,5 milyar lira olacağını ifade etti. Mevcut 16 bin 881 lira olan maaş tutarından yararlanan emekli sayısı 4 milyon 11 bin iken, yeni düzenleme ile bu sayının 4,9 milyona yükseleceği öngörülüyor. Güler, bütçe disiplininin korunarak, enflasyonla mücadelede olumsuz bir durum yaratmadan bu artışın gerçekleştirilmesine çalıştıklarını vurguladı.

Bu düzenlemenin, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmesi ve ekonomik zorlukların hafifletilmesi açısından önemli olduğu düşünülüyor. Emekliler için hayati bir öneme sahip olan bu maaş artışının, toplumsal yansımaları da dikkatle takip edilecek.