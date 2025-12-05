Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte D Grubu

2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın play-off'tan çıkması halinde mücadele edeceği grup resmen belli oldu. ABD’de gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA C Yolu'nu geçen takımın yer alacağı D Grubu netleşti.

Türkiye eğer play-off etabını başarıyla geçerse, D Grubu’nda ev sahibi ABD, fizikli oyunuyla bilinen Avustralya ve CONCACAF temsilcisi Panama ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu ancak umut veren grup, sosyal medyada da gündem yarattı.

D Grubu Takımları (Türkiye Play-off’u Geçerse):

ABD (Ev Sahibi)

Avustralya

Panama

Türkiye (Play-off’tan gelirse)

Teknik heyet ve spor otoriteleri, grubun "zorluk derecesi yüksek ama geçilebilir" olduğunu değerlendiriyor. ABD’nin ev sahibi olması nedeniyle tribün desteği avantajına sahip olacağı bilinirken, Avustralya atletik yapısı ve tempolu oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Panama ise sürpriz sonuçlara açık bir ekip olarak görülüyor.

2026 Dünya Kupası, 48 takımla oynanacak ve bu yeni formatta her maç daha da kritik hale gelecek. Türkiye, önce Mart 2026’da yapılacak olan UEFA play-off turunu geçmek zorunda. Ay-Yıldızlılar bunu başarırsa, D Grubu’nda tarihi bir mücadeleye çıkacak.