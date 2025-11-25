Dr. Ali Başak Karatay Hayatını Kaybetti

Ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acı haber, sağlık ve akademi camiasını derinden sarstı. Dr. Ali Başak Karatay’ın ölümü, birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılandı ve hayatı hakkında merak edilenler gündeme geldi.

Dr. Ali Başak Karatay Kimdir?

1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dr. Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Akademik kariyerine İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparak devam eden Karatay, felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Dr. Karatay, Prof. Dr. Canan Karatay ile 46 yıllık bir evlilik sürdürmekteydi ve bu süreçte birçok sosyal etkinlikte birlikte yer aldılar. Karatay çiftinin, Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğlu bulunmaktadır.

Dr. Ali Başak Karatay’ın Sağlık Durumu

Dr. Ali Başak Karatay'ın bir süredir sağlık sorunları olduğu bilinmekteydi. Eşi Canan Karatay, yaptığı bir açıklamada, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum," ifadelerini kullanarak, 46 yıllık beraberliklerinin verdiği derin bağlılığı dile getirmiştir. Bu durum, Dr. Ali Başak Karatay’ın vefatının ardından Canan Karatay’ın yaşadığı duygusal zorluğu daha da belirgin hale getirmiştir.

Cenaze Töreni Bilgisi

Dr. Ali Başak Karatay’ın cenaze töreni, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul Moda Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleştirilecektir. Cenaze namazının ardından, Karatay ailesi, Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Bu tören, Karatay’ın ailesi ve yakınları için büyük bir yas ve saygı anı olarak planlanmaktadır.

İç hastalıkları ve felsefe alanındaki katkılarıyla hatırlanacak olan Dr. Ali Başak Karatay, hayatı boyunca birçok öğrenciye ilham kaynağı olmuş ve akademik çevrede saygı duyulan bir isim olarak anılacaktır. Vefatı, yalnızca ailesini değil, aynı zamanda akademik camiayı da derinden etkilemiştir.