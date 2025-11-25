Dolar
42,4499 %0.07
Euro
49,0201 %0.2
Gram Altın
5.647,21 % 0,19
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Dr. Ali Başak Karatay Hayatını Kaybetti

Dr. Ali Başak Karatay Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dr. Ali Başak Karatay Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acı haber, sağlık ve akademi camiasını derinden sarstı. Dr. Ali Başak Karatay’ın ölümü, birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılandı ve hayatı hakkında merak edilenler gündeme geldi.

Dr. Ali Başak Karatay Kimdir?

1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dr. Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Akademik kariyerine İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparak devam eden Karatay, felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Dr. Karatay, Prof. Dr. Canan Karatay ile 46 yıllık bir evlilik sürdürmekteydi ve bu süreçte birçok sosyal etkinlikte birlikte yer aldılar. Karatay çiftinin, Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğlu bulunmaktadır.

Dr. Ali Başak Karatay’ın Sağlık Durumu

Dr. Ali Başak Karatay'ın bir süredir sağlık sorunları olduğu bilinmekteydi. Eşi Canan Karatay, yaptığı bir açıklamada, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum," ifadelerini kullanarak, 46 yıllık beraberliklerinin verdiği derin bağlılığı dile getirmiştir. Bu durum, Dr. Ali Başak Karatay’ın vefatının ardından Canan Karatay’ın yaşadığı duygusal zorluğu daha da belirgin hale getirmiştir.

Cenaze Töreni Bilgisi

Dr. Ali Başak Karatay’ın cenaze töreni, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul Moda Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleştirilecektir. Cenaze namazının ardından, Karatay ailesi, Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Bu tören, Karatay’ın ailesi ve yakınları için büyük bir yas ve saygı anı olarak planlanmaktadır.

İç hastalıkları ve felsefe alanındaki katkılarıyla hatırlanacak olan Dr. Ali Başak Karatay, hayatı boyunca birçok öğrenciye ilham kaynağı olmuş ve akademik çevrede saygı duyulan bir isim olarak anılacaktır. Vefatı, yalnızca ailesini değil, aynı zamanda akademik camiayı da derinden etkilemiştir.

#Dr. Ali Başak Karatay
Heyet Çarşamba Günü Komisyona Bilgi Verecek
Heyet Çarşamba Günü Komisyona Bilgi Verecek
#Gündem / 25 Kasım 2025
PUBG Mobile'da Popülerlik Nasıl Artırılır?
PUBG Mobile'da Popülerlik Nasıl Artırılır?
#Gündem / 25 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 Başkanlık Sürecine İlişkin Tebrik Paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 Başkanlık Sürecine İlişkin Tebrik Paylaşımı
Gündem
Şanlıurfa Anlık Altın Fiyatları: 24 Kasım 2025
Şanlıurfa Anlık Altın Fiyatları: 24 Kasım 2025
Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?
Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?
Kazandıran Numaralar Belli Oldu! Sayısal Loto’da 379 Milyon TL Yine Sahipsiz
Kazandıran Numaralar Belli Oldu! Sayısal Loto’da 379 Milyon TL Yine Sahipsiz
Bilim Kelliğe Meydan Okuyor! 20 Günde Saç Çıkartan Formül Geliştirildi
Bilim Kelliğe Meydan Okuyor! 20 Günde Saç Çıkartan Formül Geliştirildi
En Çok Ne Dinlediniz? Spotify Wrapped 2025’in Yayın Tarihi Sızdı mı?
En Çok Ne Dinlediniz? Spotify Wrapped 2025’in Yayın Tarihi Sızdı mı?
Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?
Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?
Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?
Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft