Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?

İşlem kodu alınmadan ödeme yapılamıyor, ödeme yapılmadan rapor sistemde görünmüyor! 2025’in yeni rapor sistemi vatandaşları araştırmaya itti.

Yayınlanma
14
Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?
Okunma Süresi: 1 dk

2025 yılıyla birlikte sağlık sisteminde dikkat çeken bir değişiklik yürürlüğe girdi. Artık tek hekim raporu, sürücü belgesi raporu ve bazı kurul raporları için ücret ödenmesi gerekiyor. Ancak asıl kafa karıştıran nokta, bu ödemelerin nasıl ve nereden yapılacağı oldu.

Birçok vatandaş, “Sağlık raporu çıkmadı, sistemde görünmüyor” şikayetiyle e-Nabız ve e-Devlet üzerinden çözüm ararken, sorun genellikle ödeme işleminin eksik yapılması veya işlem kodunun alınmaması nedeniyle yaşanıyor.

Yeni uygulamaya göre, rapor işlemi başlatıldığında sistem size bir işlem kodu veriyor. Bu kod olmadan ödeme yapılamıyor ve ödeme yapılmadıkça sağlık raporu sisteme düşmüyor. Raporun aktifleşmesi için ödeme adımının eksiksiz tamamlanması şart.

2025 yılı itibarıyla resmi ödeme linki:
sbos.saglik.gov.tr
Bu bağlantı üzerinden işlem kodunuzu girerek kredi kartı veya banka kartı ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak bazı kullanıcılar e-Devlet üzerinden "Sağlık Bakanlığı - Ödemeye Tabi İşlemler" menüsüne yönlendiriliyor. Ancak en güncel ve doğrudan işlem platformu sbos.saglik.gov.tr adresidir.

Sisteme göre her rapor türü için ayrı ücret belirleniyor. Ödeme tamamlanmadığı sürece, belge hem sağlık kuruluşlarında hem de dijital sistemlerde görünmüyor.

