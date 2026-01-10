CHP İzmir'de Yerel Medya Buluşması Düzenledi

İzmir, Türkiye - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, yerel medyanın güçlendirilmesi ve yerel ile ulusal basın arasında kalıcı bir iletişim hattı oluşturmak amacıyla 'Yerel Medya Buluşmaları' etkinliğini başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk etkinlik, tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde 'Ege Yerel Medya Buluşması' adıyla düzenlendi. Etkinliğe farklı illerden çok sayıda gazeteci ve medya temsilcisi katıldı.

Etkinliğin Amaçları ve Katılımcılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, gazeteciliğin sahadaki sorunlarını tartışacaklarını ve bu sorunlara çözüm önerileri arayacaklarını belirtti. Bulut, ulaştıkları sonuçlarla hükümet programını hazırlamayı planladıklarını ifade etti. "Basın, kamu hizmeti yapıyor" diyen Bulut, basın mesleğinin sadece gazetecilerin sorunu olarak ele alınamayacağını vurguladı. Ayrıca, "Eğer basında toplumsal hakaniyetler bulanıksa, o aynada toplumu bulanık görüyorsanız demokrasi de bulanık demektir" şeklinde önemli bir değerlendirmede bulundu.

Gazetecilerin Zorlukları ve Çözüm Arayışları

Burhanettin Bulut, gazetecilerin çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çekerek, çalışamayan gazetecilerin sayısının, çalışan gazetecilerden daha fazla olduğunu belirtti. Bu konudaki bilincin, gerçek gazetecilik yapma ortamını yaratmak için önemli olduğunu ifade etti. "Umarım bunu hep birlikte yaparız" diyen Bulut, etkinliğin amacının gazetecilerin mesleki sorunlarını çözmek olduğunu belirtti. Ayrıca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlama gününe çevirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Gün Boyu Sürecek Etkinlikler

Etkinliğin açılışında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın da katılımcılara hitap etti. Gün boyunca sürecek olan buluşmada, 'Yerelde Gazetecilik', 'Dijitalde Gazetecilik', 'Yazılı Basında Gazetecilik' ve 'Görsel Basında Gazetecilik' konularında çeşitli söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu söyleşiler, yerel medyanın sorunlarının yanı sıra dijitalleşme ve yazılı basının geleceği gibi güncel konuları da ele alacak. Etkinliğin sonunda, katılımcıların fikir alışverişinde bulunarak, yerel medyanın güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atılması bekleniyor.