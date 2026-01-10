Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Cevdet Yılmaz: Sanayide Dönüşüm Cari Açığın Kalıcı İyileşmesini Destekliyor

Cevdet Yılmaz: Sanayide Dönüşüm Cari Açığın Kalıcı İyileşmesini Destekliyor

Yayınlanma 14
14
Cevdet Yılmaz: Sanayide Dönüşüm Cari Açığın Kalıcı İyileşmesini Destekliyor
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sanayi üretiminde kaydedilen artışların cari açığın kalıcı olarak iyileşmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Yılmaz, Kasım 2025 dönemine ait sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, sanayi sektöründeki büyümenin ve yüksek teknolojili üretimin önemine dikkat çekti.

Sanayi Üretiminde Önemli Artış

Cevdet Yılmaz, Kasım ayında sanayi üretiminde yüzde 2,5'lik bir artış yaşandığını belirtti. Bu artış, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde ise çift haneli büyüme gözlemlendi. Özellikle savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler, bu alandaki katma değerli üretimi artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Enerji Alanındaki Gelişmeler ve Cari Açık

Yılmaz, enerji alanında sağlanan gelişmelerin de sanayi dönüşüm sürecine katkı sağladığını vurguladı. Cari açığın oldukça düşük seviyelere gerilemesi, bu dönüşümün başarısı ve sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Yılmaz, "Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte cari açığın kalıcı olarak iyileşmesine güç vermektedir," şeklinde konuştu.

Teşvikler ve Dönüşüm Süreci

Cevdet Yılmaz, YTAK, HİT30 ve diğer teşvik programlarının sanayinin dönüşümünü desteklemeye devam edeceğini belirtti. Bu teşvikler aracılığıyla yüksek teknolojili üretimin teşvik edilmesi, Türkiye'nin sanayi alanındaki rekabet gücünü artırma hedefiyle örtüşmektedir. Yılmaz, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve girişimcilere teşekkür etti.

