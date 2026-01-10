Dolar
43,1388 %0.21
Euro
50,2459 %-0.08
Gram Altın
6.251,35 % 0,91
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda bulunan Tophane Tayfun Spor Kulübü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere hitap eden Erdoğan, bu özel günü kutlayarak gazetecilerin önemine dikkat çekti.

Tophane Tayfun Spor Kulübü'nde Bir Araya Gelindi

Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'ne yaptığı ziyarette, burada geçirdiği zamanları hatırlatarak, bu mekanın kendisi için anlamlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Buraya çok gelip gittiğim yıllar oldu. Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur,” dedi.

Gazetecilere Temennilerde Bulundu

Erdoğan, basın mensuplarına yönelik sözlerinde, “Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyorum,” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın gazetecilere olan destek ve takdirini gösterdi. Gazetecilik mesleğinin, kamuoyunu bilgilendirme ve toplumun gözü kulağı olma misyonunun önemine vurgu yapıldı.

Yanında Bakanlar ve Yerel Yöneticiler Vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti. Bu önemli gün vesilesiyle yapılan bu buluşma, gazetecilik mesleğinin toplumdaki yeri ve önemi hakkında dikkat çekici bir örnek teşkil etti.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Çalışan Gazeteciler Günü
#Basın Mensupları
#Tophane Tayfun Spor Kulübü
Denis Zakaria Kimdir? Yaşı, Nereli ve Hangi Takımda Oynuyor?
Denis Zakaria Kimdir? Yaşı, Nereli ve Hangi Takımda Oynuyor?
#Gündem / 10 Ocak 2026
Mustafa Destici: Terörün Kökünü Kazıyacağız
Mustafa Destici: Terörün Kökünü Kazıyacağız
#Politika / 10 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Antalya'da Fırtına Nedeniyle Mahsur Kalan 24 Kişi Kurtarıldı
Antalya'da Fırtına Nedeniyle Mahsur Kalan 24 Kişi Kurtarıldı
Gündem
Süper Kupa Finali Canlı Yayın Bilgileri: Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Süper Kupa Finali Canlı Yayın Bilgileri: Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Oyuncunun Hayatı ve Kariyer Yolculuğu
Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Oyuncunun Hayatı ve Kariyer Yolculuğu
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 25 Yıl Sonra Bir İlk
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 25 Yıl Sonra Bir İlk
Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi
Beşiktaş'tan Benfica'ya jet dönüş: Rafa Silva transferi için son söz söylendi
Altında Son Durum: Gram ve Çeyrek Kaç TL?
Altında Son Durum: Gram ve Çeyrek Kaç TL?
Defne Samyeli’nin Aşk Hayatı Üzerine Yorumları Gizemini Koruyor
Defne Samyeli’nin Aşk Hayatı Üzerine Yorumları Gizemini Koruyor
İstanbul'da Fırtına ve Kar Uyarıları: Hayat Durma Noktasına Gelebilir
İstanbul'da Fırtına ve Kar Uyarıları: Hayat Durma Noktasına Gelebilir
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft