Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda bulunan Tophane Tayfun Spor Kulübü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere hitap eden Erdoğan, bu özel günü kutlayarak gazetecilerin önemine dikkat çekti.

Tophane Tayfun Spor Kulübü'nde Bir Araya Gelindi

Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'ne yaptığı ziyarette, burada geçirdiği zamanları hatırlatarak, bu mekanın kendisi için anlamlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Buraya çok gelip gittiğim yıllar oldu. Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur,” dedi.

Gazetecilere Temennilerde Bulundu

Erdoğan, basın mensuplarına yönelik sözlerinde, “Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyorum,” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın gazetecilere olan destek ve takdirini gösterdi. Gazetecilik mesleğinin, kamuoyunu bilgilendirme ve toplumun gözü kulağı olma misyonunun önemine vurgu yapıldı.

Yanında Bakanlar ve Yerel Yöneticiler Vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti. Bu önemli gün vesilesiyle yapılan bu buluşma, gazetecilik mesleğinin toplumdaki yeri ve önemi hakkında dikkat çekici bir örnek teşkil etti.