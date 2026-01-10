Denis Zakaria Kimdir? Yaşı, Nereli ve Hangi Takımda Oynuyor?

Futbol dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Denis Zakaria, özellikle orta saha performansıyla ön plana çıkıyor. İsviçreli futbolcunun, fizik gücü ve top kapma becerisi, onu hem kulüp takımlarında hem de milli takımda vazgeçilmez bir oyuncu haline getiriyor. Peki, Denis Zakaria kimdir, kaç yaşındadır ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte merak edilen tüm detaylar.

Denis Zakaria'nın Hayatı ve Kariyeri

Denis Lemi Zakaria Lako Lado, 20 Kasım 1996 tarihinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. Kongo kökenli olan Zakaria, futbol kariyerine 2014 yılında İsviçre'nin köklü kulüplerinden Servette'te başlamıştır. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken bu yetenek, kısa sürede orta sahadaki enerjisi ve mücadeleci yapısıyla tanınmaya başlandı.

Başarılarla Dolu Kulüp Kariyeri

Zakaria'nın Servette'teki başarılı performansı, onu Young Boys kulübüne transfer olmaya yönlendirdi. Young Boys formasıyla İsviçre Süper Ligi'nde sergilediği istikrarlı oyun, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle top kapma becerisi, fiziksel üstünlüğü ve savunma yönüyle ön plana çıkan Zakaria, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Borussia Mönchengladbach’ta geçirdiği dönemde, Avrupa futboluna uyum sağlayan Zakaria, Bundesliga'da orta sahadaki etkili oyunuyla adından söz ettirdi. Almanya'daki performansı, onu büyük kulüplerin radarına soktu ve farklı Avrupa liglerinde de forma giymesine olanak tanıdı. Şu anda kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da devam eden Zakaria, burada da fizik gücü, savunma katkısı ve oyun içindeki dinamizmiyle takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmiştir.

Milli Takım Kariyeri

Denis Zakaria, uluslararası arenada da İsviçre Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biridir. A Milli Takım formasıyla çeşitli turnuvalarda mücadele eden futbolcu, 28 yaşında kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşamaktadır. Hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki performansıyla dikkat çeken Zakaria, futbolseverler tarafından yakından takip edilmektedir.