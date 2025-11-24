Şanlıurfa Anlık Altın Fiyatları: 24 Kasım 2025

24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Şanlıurfa'da altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Altın, özellikle belirsiz ekonomik koşullar altında güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları da merak konusu oldu. Şanlıurfa serbest piyasasında güncel altın fiyatları ise şöyle:

Gram Altın Fiyatları

24 Kasım 2025'te gram altın fiyatı alış 5.518,80 TL, satış ise 5.519,61 TL olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olarak dikkat çekiyor ve fiyatı, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkileniyor.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları ise alış 9.322,00 TL, satış 9.391,00 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, özellikle düğün gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir ve bu nedenle talep gören bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir.

Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın fiyatları 24 Kasım 2025 tarihinde alış 18.643,00 TL, satış 18.783,00 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, daha büyük yatırımlar yapmak isteyenler için uygun bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Tam Altın Fiyatları

Tam altın fiyatları ise alış 36.848,08 TL, satış 37.575,64 TL seviyesinde gerçekleşti. Tam altın, özellikle birikim yapmak isteyenler tarafından tercih edilen bir yatırım aracıdır ve uzun vadeli değerlendirilmektedir.

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını fiyatları 24 Kasım 2025'te alış 37.172,00 TL, satış 37.417,00 TL olarak listelenmiştir. Cumhuriyet altını, tarihsel olarak güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilmekte ve bu nedenle yüksek talep görmektedir.

Ons Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda ise ons altın fiyatları 4.049,87 dolar seviyesinde sabit kalmıştır. Ons altın, dünya genelinde altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir ve Türkiye'deki altın fiyatları üzerinde de doğrudan etkisi bulunmaktadır.

Şanlıurfa'da altın fiyatlarının seyri, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yatırımcılar, bu fiyatları göz önünde bulundurarak alım satım yapmayı planlamaktadır. Güncel fiyat bilgileri, piyasalardaki gelişmelerle birlikte takip edilmeye devam edilecektir.