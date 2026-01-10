Mustafa Destici: Terörün Kökünü Kazıyacağız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadele konusundaki kararlılığını yineleyerek, "İkinci bir İsrail ve terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Destici, açıklamalarını, partinin genel merkezinde düzenlenen 'Yerel Yönetimler Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı' sırasında yaptı.

2024 Yerel Seçimlerine Hazırlık

Destici, 2024 yerel seçimleri öncesinde BBP'nin ilkeli belediyecilik anlayışını vurguladı. "Birlikte kazanacağız ve birlikte yöneteceğiz" mesajını veren Destici, "İşimiz Türkiye, gücümüz Türkiye" sloganıyla, iki yıllık süreçte gerçekleştirilen projelerin büyük bir kısmının hayata geçirildiğini belirtti. Yerel yönetimlerin başarılarından övgüyle bahseden Destici, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Toplantıda gazetecilerin önemine de değinen Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin zorluklarına dikkat çekerek, "Gazetecilik mesleği, çoğu zaman dışarıdan kolay gibi görünse de içinde birçok zorluğu barındırıyor. Bu mesleği icra edenlerin özveriyle çalıştığını görüyoruz" dedi. Ayrıca, görevleri sırasında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

Suriye'deki Gelişmeler

Destici, Suriye'deki durumu değerlendirerek, "Suriye hükümeti, YPG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonlar düzenlemekte. Halep'te YPG'nin kontrolündeki mahallelerin temizlendiği duyuruldu" şeklinde bilgi verdi. Türkiye'nin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları'nın konuyla ilgili açıklamalarına da atıfta bulunan Destici, PKK'nın destekçilerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Terörle Mücadele ve Türkiye’nin Siyasi Durumu

Destici, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve bu konuda izlediği politikayı net bir şekilde ifade etti. "Bizim siyasetimiz tamamen anti terör üzerine kurulmuştur" diyen Destici, geçmişteki olaylara atıfta bulunarak Türkiye'nin Kürtlerin yanında durduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını korumak adına kararlı adımlar atılacağını belirtti.

Son olarak, Destici, Türkiye'nin iç barışını sağlamak için tüm etnik grupların bir arada yaşama iradesini göstermesi gerektiğini ifade etti. "Kahraman ordumuzun ve devletimizin terörle mücadelesine destek vermek, hepimizin sorumluluğudur" diyerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.