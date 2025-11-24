Dolar
42,4615 %0.07
Euro
49,0185 %0.13
Gram Altın
5.639,20 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Bilim Kelliğe Meydan Okuyor! 20 Günde Saç Çıkartan Formül Geliştirildi

Bilim Kelliğe Meydan Okuyor! 20 Günde Saç Çıkartan Formül Geliştirildi

Tıraşlı deriye uygulanan formül, 20 gün içinde tüyleri geri getirdi! Bilim insanları, saç köklerini uyandıran doğal yağları keşfetti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bilim Kelliğe Meydan Okuyor! 20 Günde Saç Çıkartan Formül Geliştirildi
Okunma Süresi: 1 dk

Kellik sorununa kalıcı çözüm arayan milyonlara umut olabilecek heyecan verici bir gelişme Tayvan’dan geldi. Tayvan Ulusal Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, saç köklerinin yeniden uyarılmasını sağlayan çığır açıcı bir mekanizma ortaya koydu.

Bilim insanları, deri altındaki yağ hücrelerinin saç büyümesinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir rol oynadığını keşfetti. Özellikle hafif cilt yaralanmalarında ortaya çıkan oleik asit ve palmitoleik asit gibi doğal yağların, saç folikül kök hücrelerini "uyandırarak" yeni saç oluşumunu tetiklediği görüldü.

Bu bulgular ışığında geliştirilen özel bir serum, tıraş edilmiş fareler üzerinde test edildi. Sonuç: Sadece 20 gün içinde tüylerin yeniden çıktığı gözlemlendi!

Çalışmayı yürüten Prof. Sung Jan Lin, “Elde ettiğimiz sonuçlar çok heyecan verici ama insanlarda aynı başarıyı görmeden kesin çözüm diyemeyiz,” açıklamasında bulundu.

Farelerin kıl döngüsünün insanlara göre çok daha hızlı ilerlediğini vurgulayan Lin, yöntemin insanlar üzerindeki denemeleri için biraz daha zaman gerektiğini belirtti. Ancak bilim dünyasında bu gelişme, “kelliğe karşı devrimsel bir adım” olarak değerlendiriliyor.

#Kellikçözümü
#Saçserumu
#20gündesaç
#Bilimselkeşif
#Tayvanüniversitesi
#Saçköküaktivasyonu
#Doğalyağasitleri
#Uyuyankökler
#Saçmucizesi
#Yeniformül
En Çok Ne Dinlediniz? Spotify Wrapped 2025’in Yayın Tarihi Sızdı mı?
En Çok Ne Dinlediniz? Spotify Wrapped 2025’in Yayın Tarihi Sızdı mı?
#Genel / 24 Kasım 2025
Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?
Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?
#Genel / 24 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?
Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?
Genel
Şans Kimseye Gülmedi! On Numara’da 10 Bilen Çıkmadı, Gözler Yeni Tarihte
Şans Kimseye Gülmedi! On Numara’da 10 Bilen Çıkmadı, Gözler Yeni Tarihte
Umut Şahin Kimdir? Kısmetse Olur 3. Sezon Yarışmacısı Hakkında Bilgiler
Umut Şahin Kimdir? Kısmetse Olur 3. Sezon Yarışmacısı Hakkında Bilgiler
MKE TOLGA ile Mehmetçiğe Tam Koruma
MKE TOLGA ile Mehmetçiğe Tam Koruma
Guardiola, Tepki Gösterdiği Kameramandan Özür Diledi
Guardiola, Tepki Gösterdiği Kameramandan Özür Diledi
Hesaplara yatmaya başladı: Milyonlarca kişiye 12 bin TL'yi aşan sosyal yardım desteği!
Hesaplara yatmaya başladı: Milyonlarca kişiye 12 bin TL'yi aşan sosyal yardım desteği!
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 Başkanlık Sürecine İlişkin Tebrik Paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 Başkanlık Sürecine İlişkin Tebrik Paylaşımı
Şanlıurfa Anlık Altın Fiyatları: 24 Kasım 2025
Şanlıurfa Anlık Altın Fiyatları: 24 Kasım 2025
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft