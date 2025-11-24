Bilim Kelliğe Meydan Okuyor! 20 Günde Saç Çıkartan Formül Geliştirildi

Kellik sorununa kalıcı çözüm arayan milyonlara umut olabilecek heyecan verici bir gelişme Tayvan’dan geldi. Tayvan Ulusal Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, saç köklerinin yeniden uyarılmasını sağlayan çığır açıcı bir mekanizma ortaya koydu.

Bilim insanları, deri altındaki yağ hücrelerinin saç büyümesinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir rol oynadığını keşfetti. Özellikle hafif cilt yaralanmalarında ortaya çıkan oleik asit ve palmitoleik asit gibi doğal yağların, saç folikül kök hücrelerini "uyandırarak" yeni saç oluşumunu tetiklediği görüldü.

Bu bulgular ışığında geliştirilen özel bir serum, tıraş edilmiş fareler üzerinde test edildi. Sonuç: Sadece 20 gün içinde tüylerin yeniden çıktığı gözlemlendi!

Çalışmayı yürüten Prof. Sung Jan Lin, “Elde ettiğimiz sonuçlar çok heyecan verici ama insanlarda aynı başarıyı görmeden kesin çözüm diyemeyiz,” açıklamasında bulundu.

Farelerin kıl döngüsünün insanlara göre çok daha hızlı ilerlediğini vurgulayan Lin, yöntemin insanlar üzerindeki denemeleri için biraz daha zaman gerektiğini belirtti. Ancak bilim dünyasında bu gelişme, “kelliğe karşı devrimsel bir adım” olarak değerlendiriliyor.