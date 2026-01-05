2026 Gardiyan Maaşı: 9/1 İnfaz Koruma Memuru Ücreti Belli Oldu

2026 yılı için İnfaz ve Koruma Memuru maaşları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında netlik kazandı. Bu maaşlar, görev kademe ve derecesi, medeni durumu, çocuk sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle, 2026 yılı için beklenen zam oranları ve ek ödemeler, bu maaşların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

2026 İnfaz Koruma Memuru Maaşları

2026 yılında gardiyan maaşlarının, tahmin edilen %18 ile %20 arasındaki zam oranları ile 1.000 TL'lik seyyanen ilave ödeme göz önünde bulundurularak hesaplandığı belirtilmektedir. Yeni başlayan İnfaz Koruma Memurları için maaş aralığı 58.000 TL ile 62.000 TL arasında değişirken, uzman veya kıdemli memurlar için bu rakam 68.000 TL ile 73.000 TL arasında olacaktır. Baş İnfaz Koruma Memurları ise 75.000 TL ile 82.000 TL arasında bir maaş alacaklardır.

İnfaz Koruma Memurlarının Görevleri

İnfaz ve Koruma Memurları, halk arasında gardiyan olarak biliniyor ve Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır. Bu memurların temel görevleri arasında cezaevleri ve çocuk ıslah evlerinde düzenin sağlanması, hükümlü ve tutukluların güvenliklerinin denetlenmesi ve rehabilitasyon süreçlerinin izlenmesi bulunmaktadır. Dolayısıyla, aldıkları maaşlar, bu kritik görevlerin icrası açısından önemli bir göstergedir.

2026 yılı için belirlenen İnfaz Koruma Memuru maaşları, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırırken, bu meslek grubunun ekonomik koşulları ve çalışma şartları üzerine yapılan tartışmaları da yeniden gündeme getirmiştir. Devlet memurları arasında önemli bir yere sahip olan İnfaz Koruma Memurları, toplumda ceza infaz sisteminin işleyişinde kilit bir rol oynamaktadır.