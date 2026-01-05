Dolar
Manisa İŞKUR'dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği

Yayınlanma
14
Manisa İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği
MANİSA (İHA) - Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, engelli ve eski hükümlü bireylerin çalışma hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla 2026 yılı proje başvurularının başladığını duyurdu. Tufan, bu desteklerin sosyal devlet anlayışının bir yansıması olduğunu vurgulayarak, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamında önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Proje Desteklerinin Amacı

Tufan, yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden alınan idari para cezalarından elde edilen kaynakların, dezavantajlı grupların yaşamlarını kolaylaştırmak ve üretime katılmalarını sağlamak amacıyla kullanıldığını belirtti. Bu kaynakların mesleki eğitim, rehabilitasyon, işe uyum, destek teknolojileri, korumalı iş yerleri ve kendi işini kurma projelerine aktarılacağını ifade eden Tufan, bu süreçteki hedeflerinin kalıcı ve sürdürülebilir istihdam sağlamak olduğunu kaydetti.

Dijital Başvuru Süreci

Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere yönelik çağrıda bulunan Tufan, başvuruların sadece dijital platform üzerinden alınacağını hatırlattı. "Engelli vatandaşlarımız projelerini 16 Ocak 2026 tarihine kadar yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden çevrimiçi olarak sunabilecek. Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek," şeklinde belirtti. Bu durum, dijitalleşmenin istihdam süreçlerindeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Destek Miktarları ve Proje Kapsamı

Tufan, kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler için sağlanan hibe destekleri hakkında da bilgi verdi. Sektörüne göre 735 bin TL’ye kadar, tarım ve hayvancılık alanında ise 555 bin TL’ye kadar hibe desteği sunulacağını belirten Tufan, bu desteklerin girişimciler için önemli bir başlangıç sermayesi oluşturduğunu ifade etti.

Kurumsal Proje Başvuruları

Engellilere yönelik mesleki eğitim, işe yerleştirme, destek teknolojileri, korumalı işyeri ve destekli istihdam projelerinin kurumsal başvuru kapsamında değerlendirileceğini de sözlerine ekleyen Tufan, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projelerin ise Adalet Bakanlığı’na bağlı birimler aracılığıyla hazırlandığını anlattı. Tufan, Manisa İŞKUR olarak, tüm vatandaşların başvuru şartları, proje rehberleri ve detaylı bilgilere İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceklerini hatırlatarak, "Biz Manisa İŞKUR olarak, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

