TV Yayın Akışı 5 Ocak Pazartesi: Hangi Diziler Ekranda?

5 Ocak 2026 akşamında televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, farklı kanalların yayın akışını merakla araştırıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV gibi önde gelen kanalların yayın programları, izleyicilerin tercihlerine göre şekilleniyor. Bu akşam öne çıkan yapımlardan bazıları, Kanal D'de yayınlanacak 'Uzak Şehir' ve TRT1'de ekrana gelecek 'Cennetin Çocukları' dizisi olarak dikkat çekiyor.

Kanal D Yayın Akışı

Kanal D, 5 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren çeşitli programlar sunacak. Sabah 07:00'de 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi ile başlayacak yayın akışı, 09:00'da 'Neler Oluyor Hayatta?' programı ile devam edecek. Gün ortasında 'Yaprak Dökümü' ve 'Gelinim Mutfakta' gibi yapımlar izleyicilerle buluşacak. Akşam saatlerinde 20:00'de 'Uzak Şehir' dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 'Güller ve Günahlar' ile 'Poyraz Karayel' gibi yapımlar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT1 Yayın Akışı

TRT1, 5 Ocak akşamı izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Güne 05:38'de İstiklal Marşı ile başlayan yayın akışı, 06:35'te 'Kalk Gidelim' dizisi ile devam edecek. Gün boyunca 'Adını Sen Koy', 'Alişan ile Hayata Gülümse' gibi programların yanı sıra, akşam 20:00'de 'Cennetin Çocukları' dizisi yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programın ardından gece yarısında 'Kovan' adlı Türk sineması filmi ekranda olacak.

ATV Yayın Akışı

ATV, 5 Ocak akşamı izleyicilere çeşitli programlar sunmaya hazırlanıyor. Sabah saatlerinde 'Kahvaltı Haberleri' ile başlayacak olan yayın, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile devam edecek. Akşam saatlerinde 20:30'da 'Galatasaray - Trabzon' maçı ekranlara gelecek. Ayrıca, gün içinde 'Esra Erol'da' gibi popüler programlar da yayınlanacak.

Show TV Yayın Akışı

Show TV’nin 5 Ocak akışında, sabah saatlerinde 'Bahar' dizisi yer alıyor. Gün boyunca 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' ve 'Gelin Evi' gibi yapımlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. Akşam 20:00'de 'Görümce' filmi ekrana gelirken, gece saatlerinde 'Atla Gel Şaban' programı ile yayın akışı devam edecek.

Star TV Yayın Akışı

Star TV’de 5 Ocak akşamı 'Aramızda Kalsın' dizisiyle başlayacak yayın, gün boyunca çeşitli içeriklerle devam edecek. Akşam saatlerinde 20:00'de 'Boneyard' filmi ekranlarda olacak. Gece yarısında ise 'Sahipsizler' dizisi ve ardından 'Kaderimin Oyunu' yer alacak.

TV8 Yayın Akışı

TV8, 5 Ocak akşamı 'Dizi' ile başlayacak. Gün boyunca 'Ebru ile 8’de Sağlık' ve 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' gibi programlar izleyicilere sunulacak. Akşam 20:00'de 'Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026' yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak.

Now TV Yayın Akışı

Now TV, 5 Ocak akşamı çeşitli programlarla izleyicilerin karşısına çıkacak. 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programı ile başlayacak yayın, gün boyunca 'Yasak Elma' ve 'Sahtekarlar' gibi yapımlarla devam edecek. Akşam 20:00'de 'Çifte Milyon' programı izlenebilecek.

5 Ocak 2026 akşamı televizyon kanallarında izleyicileri bekleyen dizi ve programlar, farklı içerik seçenekleri sunarak, izleyicilerin tercihine göre şekillenecek. Bu akşam için plan yapacak olan izleyicilerin, yayın akışlarını dikkate alarak seçim yapmaları öneriliyor.