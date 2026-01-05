Manchester United’da Ruben Amorim Dönemi Sona Erdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Amorim'in baş antrenörlük görevinden ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, kulübün sezonun geri kalanında daha iyi bir performans hedeflemesi açısından önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.

Ayrılığın Nedenleri

Açıklamada, Ruben Amorim'in Kasım 2024'te göreve başladığı ve takımı geçtiğimiz Mayıs ayında Bilbao'da düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdığı belirtildi. Ancak, Manchester United'ın Premier Lig'de altıncı sırada yer alması, kulüp yönetimini bu değişikliği yapmaya yönlendiren ana faktör oldu. Yönetim, mevcut durumun, takımın Premier Lig'de en yüksek sırayı elde etme şansını azaltabileceği düşüncesiyle, bir değişikliğin gerekli olduğuna kanaat getirdi.

Amorim'in İstatistikleri

Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United, toplamda 63 maç oynadı. Bu süreçte 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyetle sonuçlandı. Bu istatistikler, kulüp için arzu edilen başarıyı elde etme noktasında yetersiz kalmış görünüyor. Yönetim, gelecekte daha iyi bir performans için yeni bir teknik direktör arayışına girecektir.

Geçici Çözüm: Darren Fletcher

Yönetim, teknik direktörlük görevi için geçici bir çözüm olarak Darren Fletcher'ı atadı. Fletcher, Çarşamba günü Burnley ile oynanacak maçta takımın başında yer alacak. Bu geçiş sürecinin, Manchester United’ın sezona daha güçlü bir başlangıç yapmasına yardımcı olup olmayacağı merak konusu.

Kulüp, Ruben Amorim'e Manchester United'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi. Bu ayrılığın ardından, taraftarlar ve spor camiası, kulübün yeni teknik direktörünün kim olacağını ve takımın gelecek performansını dikkatle takip edecek.