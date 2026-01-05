Haluk Şentürk Kimdir? Kimlerin Menajeri? Haluk Şentürk Neden Gözaltına Alındı?

Türkiye’nin magazin dünyasında büyük bir yankı uyandıran gelişme yaşandı. Ünlü menajer Haluk Şentürk, sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen bu baskın, Hadise, Gülşen ve Deniz Seki gibi önemli sanatçıların menajerliğini yürüten Şentürk hakkında merak uyandıran iddiaları gündeme taşıdı. Olayın detayları ve soruşturmanın seyrine dair bilgiler, dikkatle takip ediliyor.

Gözaltı Operasyonu ve Detayları

Haluk Şentürk, 5 Ocak 2026 tarihinde Etiler'deki evine düzenlenen bir baskınla gözaltına alındı. Emniyet güçleri, yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde yapılan bu operasyonda, ünlü menajerin evinde arama gerçekleştirdi. Şentürk, gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınması için emniyete götürüldü ve sonrasında adliyeye sevk edildi. Bu gelişme, Türkiye'deki sanat camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Haluk Şentürk’ün Menajerlik Kariyeri

Haluk Şentürk, yıllardır müzik sektöründe önemli bir figür olarak tanınmaktadır. Sanatçıların kariyer yönetiminden kriz yönetimine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Şentürk, Hadise, Gülşen ve Deniz Seki gibi isimlerin yanı sıra birçok ünlü sanatçının da menajerliğini üstlenmiştir. Portföyünde Aşkın Nur Yengi, Bülent Ersoy, Linet, Norm Ender ve Kamuran Akkor gibi tanınmış isimler bulunmaktadır. Şentürk, sektördeki profesyonelliği ve iş yapma tarzıyla dikkat çekmekte, sanatçılarının kariyerlerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Yeni Gelişmeler ve Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturmanın kapsamı genişlemekte ve yeni gelişmeler gün yüzüne çıkmaktadır. İddialara göre, Haluk Şentürk ile birlikte popüler dizi oyuncusu Doğukan Güngör'ün de gözaltına alındığı belirtilmektedir. Bu durum, soruşturmanın daha geniş bir çerçevede yürütüldüğünü gösteriyor. Olayın gelişimi, hem sanat camiası hem de kamuoyunda merakla izlenmektedir. Şentürk'ün gelecekteki durumu ve soruşturmanın sonuçları, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.