2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücretini güncelledi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğ ile birlikte, IMEI kayıt ücreti 54 bin TL'yi aşarak belirgin bir artış gösterdi.

Yeni IMEI Kayıt Ücreti ve Artış Oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı için belirlenen yeni IMEI kayıt ücretini %25,49 oranında bir artış ile 54 bin 258 lira olarak açıkladı. Bu miktar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve yolcu beraberinde getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenecek. Önceki yıllarda belirlenen 50 bin TL’lik barajı aşarak kayda değer bir artış göstermiştir. Ayrıca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi de 700 lira olarak belirlenmiştir.

Çifte IMEI Kaydı İçin Yeni Düzenlemeler

Yeni düzenlemeler kapsamında, e-Devlet üzerinden yapılan IMEI kayıtlarında usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla ek tedbirler alınmıştır. Başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının (çift sim kartlı telefonlarda) aynı cihaza ait olmadığı tespit edilirse, sistem otomatik olarak devreye girecek. Bu durumda, birinci IMEI numarası kayıtlı kalırken, farklı bir cihaza ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası kayıt dışına alınacak ve 120 gün sonra iletişime kapatılacaktır.

IMEI Numarası Kontrolü ve Kullanıcılar için Kolaylıklar

Vatandaşlar, *#06# tuşlayarak öğrendikleri IMEI numaralarını e-Devlet üzerinden sorgulayarak cihazlarının kayıt durumunu kontrol edebilecekler. Bu işlem, kullanıcıların telefonlarının kayıtlı olup olmadığını hızlı ve pratik bir şekilde öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Yeni düzenlemeler, yurt dışından getirilen telefonların kayıt süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması hedefiyle hayata geçirilmiştir.