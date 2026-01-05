Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var

Dünya genelinde büyük bir merakla takip edilen TC Candler'ın 2025 "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi açıklandı. Bu yılki listede Türkiye'den 7 ünlü oyuncunun yer alması, Türk sanat camiasının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle, Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisi "A.B.İ." ile dikkat çeken 93. sıradaki konumu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

2025 Listesinde Türk Temsili Güçlü

Her yıl milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen TC Candler "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi, 2025 sonuçlarıyla birlikte dikkat çekici isimleri barındırıyor. Türk oyuncuların bu listede yer alması, Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründeki güçlü kadın temsiliyetini bir kez daha vurguladı. Listede yer alan isimler, Türkiye'nin dünya çapında tanınan ve beğenilen yüzlerini temsil ediyor.

Afra Saraçoğlu ve Diğer Türk Güzelleri

Afra Saraçoğlu'nun "A.B.İ." dizisi ile ekranlara dönüşü, kariyerindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Saraçoğlu, 93. sırada yer alarak geniş bir hayran kitlesi tarafından kutlandı. Listede bulunan diğer Türk güzelleri ise sırasıyla şöyle: Sıla Türkoğlu 73. sırada, Cemre Arda 62. sırada, Su Burcu Yazgı Coşkun 53. sırada, Cemre Baysel 34. sırada, Özge Yağız 27. sırada ve Hande Erçel ise 1. sırada yer alıyor. Bu durum, Türk kadınlarının uluslararası platformda ne denli etkili olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

TC Candler ve Liste Oluşturma Süreci

TC Candler, her yıl düzenlediği "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi ile dünya genelindeki güzellik standartlarını sorgulayan bir platform olarak öne çıkıyor. Milyonlarca oy kullanılarak belirlenen bu liste, sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden geniş bir kitleye ulaşarak büyük bir etki yaratıyor. Listede yer alan isimler, sadece fiziksel güzellikleri ile değil, aynı zamanda kariyerleri ve topluma olan katkılarıyla da değerlendiriliyor.

2025'in en güzelleri arasında Türk oyuncuların yer alması, Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründeki yükselişinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, Türk sanatçıların uluslararası arenada ne denli başarılı olduğunu gösterirken, gelecekteki projelerin de merakla beklenmesine neden oluyor.