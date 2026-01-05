Dolar
43,0395 %0.02
Euro
50,4690 %0.02
Gram Altın
6.152,58 % 2,68
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Okunma Süresi: 2 dk

Aybala MELEK/ANKARA, (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine toplantısı, saat 16.52'de başladı ve gündemde önemli konular yer aldı.

2025 ve 2026 Yılına Yönelik Değerlendirmeler

Toplantıda, 2025 yılına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının yanı sıra, 2026 yılına dair beklentilerin de ele alınması planlanıyor. Ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerin detaylı bir şekilde inceleneceği bu oturumda, Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahip konular üzerinde durulacak.

Gündemdeki Önemli Konular

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar. Bu çerçevede, Suriye'deki terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymayan tutumunun inceleneceği belirtiliyor. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları ile Gazze'deki son durum gibi uluslararası meseleler de görüşülecek.

ABD ile İletişim ve Değerlendirmeler

Toplantının bir diğer önemli noktası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirmesi planlanan telefon görüşmesinin değerlendirilmesi. İki lider arasında yapılacak görüşmenin, Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği öngörülüyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar ve gündeme dair değerlendirmeler yapmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Bu açıklama, kamuoyuna duyurulacak yeni politikaların ve stratejilerin ana hatlarını belirleyecek.

Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
#Magazin / 05 Ocak 2026
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
#Teknoloji / 05 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
ABD'nin Maduro Operasyonuna AK Parti'den İlk Tepki
ABD'nin Maduro Operasyonuna AK Parti'den İlk Tepki
Politika
CHP'den İstifa Eden Çakır, AK Parti'ye Geçiş Tarihini Açıkladı
CHP'den İstifa Eden Çakır, AK Parti'ye Geçiş Tarihini Açıkladı
Manchester United’da Ruben Amorim Dönemi Sona Erdi
Manchester United’da Ruben Amorim Dönemi Sona Erdi
Manisa İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği
Manisa İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği
Haluk Şentürk Kimdir? Kimlerin Menajeri? Haluk Şentürk Neden Gözaltına Alındı?
Haluk Şentürk Kimdir? Kimlerin Menajeri? Haluk Şentürk Neden Gözaltına Alındı?
2026 Gardiyan Maaşı: 9/1 İnfaz Koruma Memuru Ücreti Belli Oldu
2026 Gardiyan Maaşı: 9/1 İnfaz Koruma Memuru Ücreti Belli Oldu
Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Gözaltına Alındı
Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Gözaltına Alındı
İstanbul Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2026: Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
İstanbul Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2026: Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft