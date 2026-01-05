Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Aybala MELEK/ANKARA, (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine toplantısı, saat 16.52'de başladı ve gündemde önemli konular yer aldı.

2025 ve 2026 Yılına Yönelik Değerlendirmeler

Toplantıda, 2025 yılına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının yanı sıra, 2026 yılına dair beklentilerin de ele alınması planlanıyor. Ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerin detaylı bir şekilde inceleneceği bu oturumda, Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahip konular üzerinde durulacak.

Gündemdeki Önemli Konular

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar. Bu çerçevede, Suriye'deki terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymayan tutumunun inceleneceği belirtiliyor. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları ile Gazze'deki son durum gibi uluslararası meseleler de görüşülecek.

ABD ile İletişim ve Değerlendirmeler

Toplantının bir diğer önemli noktası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirmesi planlanan telefon görüşmesinin değerlendirilmesi. İki lider arasında yapılacak görüşmenin, Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği öngörülüyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar ve gündeme dair değerlendirmeler yapmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Bu açıklama, kamuoyuna duyurulacak yeni politikaların ve stratejilerin ana hatlarını belirleyecek.