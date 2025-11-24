Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için kader niteliğinde bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Play-off etabında yarı finale kalan Ay-Yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak dev mücadelede Romanya ile kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik randevu, adeta erken final havasında geçecek. Gözler hem teknik heyetin kadro tercihinde hem de maçın yayın ve saat detaylarında.

Türkiye – Romanya maçı ne zaman?

Karşılaşma, 26 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Saat ve yayın kanalıyla ilgili detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off formatına göre, bu maç tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve kazanan taraf finale yükselerek Dünya Kupası bileti için son bir maç daha yapacak.

Play-off eşleşmesinde diğer dikkat çeken maçlar arasında İtalya – Kuzey İrlanda, Ukrayna – İsveç ve Danimarka – Kuzey Makedonya mücadeleleri yer alıyor.

Türkiye, eğer Romanya’yı geçerse finalde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.