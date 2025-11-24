Dolar
42,4615 %0.07
Euro
49,0185 %0.13
Gram Altın
5.639,20 % 0,05
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?

Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?

Milli Takım, 2026 Dünya Kupası için Romanya karşısına çıkıyor! Tek maçlık yarı final 26 Mart’ta oynanacak, gözler bu tarihi buluşmada!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dünya Kupası Yolunda Final Gibi Yarı Final! Türkiye–Romanya Maçı Ne Zaman?
Okunma Süresi: 1 dk

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için kader niteliğinde bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Play-off etabında yarı finale kalan Ay-Yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak dev mücadelede Romanya ile kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik randevu, adeta erken final havasında geçecek. Gözler hem teknik heyetin kadro tercihinde hem de maçın yayın ve saat detaylarında.

Türkiye – Romanya maçı ne zaman?

Karşılaşma, 26 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak.
Saat ve yayın kanalıyla ilgili detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off formatına göre, bu maç tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve kazanan taraf finale yükselerek Dünya Kupası bileti için son bir maç daha yapacak.

Play-off eşleşmesinde diğer dikkat çeken maçlar arasında İtalya – Kuzey İrlanda, Ukrayna – İsveç ve Danimarka – Kuzey Makedonya mücadeleleri yer alıyor.

Türkiye, eğer Romanya’yı geçerse finalde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

#Ayyıldızlılar
#Dünyakupası2026
#Futbolheyecanı
#Millimaç
#Millitakım
#Türkiyeromanya
#Playoffmaçı
#Tekmaç
#26martmaçı
#Fıfa2026
Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?
Rapor Ücretine Yeni Sistem! 2025'te Sağlık Raporu İçin Nereye, Nasıl Ödeme Yapılır?
#Genel / 24 Kasım 2025
Şans Kimseye Gülmedi! On Numara’da 10 Bilen Çıkmadı, Gözler Yeni Tarihte
Şans Kimseye Gülmedi! On Numara’da 10 Bilen Çıkmadı, Gözler Yeni Tarihte
#Genel / 24 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!
Ocak Zammı Öncesi Promosyon Alarmı: Bankalar Yarışta, Emekliler Dikkat!
Genel
İninal Bakiye İadeleri Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı Sonrası Süreç Netleşiyor
İninal Bakiye İadeleri Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı Sonrası Süreç Netleşiyor
Umut Şahin Kimdir? Kısmetse Olur 3. Sezon Yarışmacısı Hakkında Bilgiler
Umut Şahin Kimdir? Kısmetse Olur 3. Sezon Yarışmacısı Hakkında Bilgiler
MKE TOLGA ile Mehmetçiğe Tam Koruma
MKE TOLGA ile Mehmetçiğe Tam Koruma
Guardiola, Tepki Gösterdiği Kameramandan Özür Diledi
Guardiola, Tepki Gösterdiği Kameramandan Özür Diledi
Hesaplara yatmaya başladı: Milyonlarca kişiye 12 bin TL'yi aşan sosyal yardım desteği!
Hesaplara yatmaya başladı: Milyonlarca kişiye 12 bin TL'yi aşan sosyal yardım desteği!
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 Başkanlık Sürecine İlişkin Tebrik Paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 Başkanlık Sürecine İlişkin Tebrik Paylaşımı
Şanlıurfa Anlık Altın Fiyatları: 24 Kasım 2025
Şanlıurfa Anlık Altın Fiyatları: 24 Kasım 2025
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft