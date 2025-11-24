Dolar
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 Başkanlık Sürecine İlişkin Tebrik Paylaşımı

Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliğini üstleneceği COP31 Taraflar Konferansı, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin COP31'deki rolünü ve bunun küresel boyuttaki önemini vurguladı.

Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketine Vurgu

Emine Erdoğan, paylaşımında Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının hem ülke hem de tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyerek, "Hepimiz için gurur vesilesi olan bu önemli adım, sıfır atık hareketine küresel ölçekte yön veren Türkiye'nin, çevre bilincindeki kararlılığının dünyada karşılık bulduğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin çevre politikaları ve sürdürülebilir gelişim konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Tarihi Zirvenin Önemi

Emine Erdoğan, COP31'in 196 ülkenin bir araya geleceği tarihi bir zirve olacağını belirterek, bu toplantının iklim krizinin en fazla etkilediği ülkelere yönelik güçlü bir rehberlik ve dayanışma sunma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu zirvenin, daha adil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için kararlı, etkili ve somut neticelere ulaşılmasına vesile olmasını temenni etti.

Teşekkür Mesajı

Ayrıca Emine Erdoğan, COP31 sürecine katkı sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederek, bu büyük organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi için gösterilen çabaların altını çizdi. Türkiye'nin COP31'deki rolü, uluslararası arenada çevre konularında daha fazla söz sahibi olma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

