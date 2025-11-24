Dolar
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu

Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu

14
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın, ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın televizyon programında yaptığı açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Programda yer alan diyalogların sosyal medya platformlarında yeniden gündem olması üzerine, her iki isim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu durum, medya ve sosyal medya etkileşimlerinin toplum üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Programda Tartışmalı Açıklamalar

Merve Taşkın, "Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı programda özel hayatına dair çeşitli detaylar paylaştı. Avşar’ın "Porno gibi bir şey mi olacak?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Taşkın, bu bağlamda bazı teklifler hakkında bilgi verdi. Bu açıklamalar, yayınlandığı dönemde genç izleyiciler arasında olumsuz etki yarattığı gerekçesiyle eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, programın "kolay para kazanma" algısını teşvik ettiğini savunarak, konuyla ilgili geniş bir tartışma başlattı.

Tepkiler ve Suç Duyurusu

Bu tartışmaların ardından, Merve Taşkın ve Hülya Avşar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda, her iki ismin de "fuhuşa teşvik", "müstehcenlik", "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı aşağılamaya yönelik ifadeler" kullandığı iddia edildi. Bu bağlamda, Taşkın'ın programda kullandığı ifadelerin, fuhuşu kolay bir para kazanma yöntemi olarak sunduğu ve lüks bir yaşamı özendirdiği öne sürüldü.

Erişim Engeli Talebi

24 T24’ün haberine göre, suç duyurusunda ayrıca Hülya Avşar’ın Taşkın’ı destekleyen ifadeler kullandığı belirtilerek, söz konusu program bölümüne erişim engeli getirilmesi talep edildi. Bu durum, medya içeriklerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında yeni bir tartışma başlatabilir. Savcılığın, başvuruya ilişkin değerlendirme süreci devam ediyor.

Son olarak, Merve Taşkın'ın geçmişteki "14 Şubat" paylaşımının, kendisine hukuki sorunlar açtığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu olayın gelişimi dikkatle izleniyor. Taşkın, mahkemede yaptığı açıklamalarda, Burak Özçivit ile ilgili ifadeler kullanarak savunma yaptı. Bu durum, ünlülerin sosyal medya kullanımı ve özel hayatlarının medya üzerindeki etkileri konusunda yeni soruları beraberinde getiriyor.

