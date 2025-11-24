Dolar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Bahis Soruşturması Açıklamaları

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Bahis Soruşturması Açıklamaları

Yayınlanma
14
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Bahis Soruşturması Açıklamaları
Okunma Süresi: 3 dk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, devam eden bahis soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, basın toplantısında, kamuoyunu bilgilendirerek, futbolun temizliği adına atılan adımların önemini vurguladı. Soruşturma süreci hakkında bilgi veren Hacıosmanoğlu, kulüplerin ve spor camiasının bu sürece olan katkılarının hayati olduğunu belirtti.

Bahis Soruşturması ve Temiz Futbol Vurgusu

Hacıosmanoğlu, "Çocuklarımız ve gençlerimize temiz futbolu bırakmak misyonuyla yola çıktık. Bu süreçte önemli olan, bu değerli harekete kimin ne kadar katkı sunduğudur," dedi. Bahis soruşturmasının, sadece bireylerin ya da kurumların çıkarları için kullanılmaması gerektiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bu kutsal görev, hiçbir birey veya kurum için menfaat devşirme alanı olmamalıdır," şeklinde konuştu. Ayrıca, bu süreçte zarar görecek kulüplerin ve bireylerin olabileceğinin bilincinde olduklarını belirtti.

Veri Talebi ve Hukuki Süreçler

Soruşturma ile ilgili olarak, Hacıosmanoğlu, "Kurumlardan dışarıya genelde bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımızdan beri, görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz," dedi. Soruşturma sürecinde, gelen bilgilerin resmi olarak Spor Bakanlığı'na başvurularak talep edildiğini vurguladı. Hacıosmanoğlu, "Söz konusu şirketler Spor Toto'ya bağlıdır. Lisansınızı manipüle ederek bilgileri veriyorsanız, bu durum lisansınızın iptaline yol açar," şeklinde uyarıda bulundu.

Eksik Bilgiler ve Kulüp Başkanlarına Çağrı

Hacıosmanoğlu, eksik bilgilerle ilgili olarak bakanlık üzerinden aynı firmalardan talepte bulunduklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. "Gelmeyen bilgilerle ilgili olarak 20-25 gün önce savcılığa başvurdum. Umuyorum ki en kısa zamanda gereken bilgiler ulaşacaktır," diye ekledi. Kulüp başkanlarına yönelik bir çağrı yapan Hacıosmanoğlu, "Kişisel ve kurumsal menfaatleri geride bırakarak, temiz Türk futbolu adına başlatılan bu harekete destek olmanızı rica ediyorum," dedi. Ayrıca, kulüplerin kendi temizliklerini yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Futbolun Tüm Unsurlarında Temizlik

Hacıosmanoğlu, temizlik sürecinin yalnızca hakemlerle sınırlı olmadığını, futbolun tüm unsurlarını kapsaması gerektiğini belirtti. "Teknik direktörler, tercümanlar, malzemeciler, sağlık personeli ve diğer unsurlar da inceleme kapsamına alınacak," diyerek, bu hafta beklenen verilerin geleceğini ifade etti. Bu süreçte, futbol camiasının iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Son olarak, Hacıosmanoğlu, yaşanan süreçte futbolculara ihtar gönderilip gönderilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Aklanma söz konusu değildir. Sevkleri yapılmayan 47 futbolcu var, araştırmalar devam ediyor," yanıtını verdi. Bu konunun hukuki süreçler ile netlik kazanacağını belirtti.

Yorumlar
