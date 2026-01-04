Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Eflatun-sarılı kulüp, bu kararın ardından yaptığı resmi açıklamada, Orhan Ak'a kulübe kattığı değerler ve emekleri için teşekkür etti.

Karşılıklı Anlaşma ile Ayrılık

Eyüpspor'un resmi açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, kulüp yönetiminin aldığı kararın arkasında durduğunu gösteriyor.

Eyüpspor'un Süper Lig Performansı

Eyüpspor, 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 13 puanla 17. sırada tamamladı. Bu durum, kulübün hedefleri doğrultusunda beklenen başarıyı elde edemediğini ortaya koyuyor. Orhan Ak’ın görev süresi boyunca takımın performansındaki düşüş, ayrılığın sebepleri arasında değerlendiriliyor. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, bu yıl daha iyi bir performans sergileme hedefindeydi.

Gelecek Planları

Orhan Ak’ın ayrılığı, Eyüpspor için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Kulüp yönetimi, yeni bir teknik direktör arayışına girecek ve takımın toparlanması için gerekli adımları atmayı planlıyor. Süper Lig'de kalabilmek için mücadele eden Eyüpspor, gelecek haftalarda alacağı yeni kararlarla yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Bu süreçte, taraftarların ve spor camiasının beklentileri de önemli bir rol oynayacak.

Orhan Ak'ın ayrılığı, Eyüpspor'un gelecekteki performansını nasıl etkileyecek? Yeni teknik direktör kim olacak? Bu sorular, kulüp için önemli bir merak konusu haline geldi. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar, takımın geleceği açısından belirleyici olacak.