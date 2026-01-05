Dolar
Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli bir adım atarak Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ü gözaltına aldı. Bu gelişme, Türkiye’deki sanat camiasında geniş yankı uyandırdı ve soruşturmanın seyrine dair merak uyandırdı.

Doğukan Güngör'ün Kariyeri

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde başlamış, burada hem teorik bilgi edinmiş hem de sahne tecrübesi kazanmıştır. Eğitimi sırasında Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi çeşitli tiyatro oyunlarında yer alarak oyunculuk becerilerini geliştirmiştir. Bu süreçte, Harika Uygur ile birlikte Chubbuck metodu üzerine çalışmalar yaparak kendisini daha da ileri taşımıştır.

Soruşturma Süreci ve Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, son dönemde sosyal medya ve basında geniş şekilde yer bulmuştu. Ünlü isimlerin konu alındığı bu soruşturma, Türkiye'deki uyuşturucu kullanımı ve dağıtımı ile ilgili toplumsal kaygıları da gündeme getirmiştir. Güngör'ün gözaltına alınması, soruşturmanın ilerleyişi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili daha fazla ayrıntının ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtmektedir.

Doğukan Güngör'ün gözaltına alınması, hem hayranları hem de sektördeki meslektaşları arasında şaşkınlık yaratmış durumda. Oyuncunun gelecekteki projeleri ve kariyeri üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili daha fazla bilginin gelmesi bekleniyor.

#Kızılcık Şerbeti
#Uyuşturucu
