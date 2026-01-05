Milyonları İlgilendiriyor! 7,11 Milyar TL'lik Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı için 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bu ödemeler, ülke genelindeki milyonlarca yaşlı ve engelli bireyi doğrudan etkileyecek önemli bir sosyal yardım desteği olarak öne çıkıyor.

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hakkında Bilgiler

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal yardım programlarının sürekli olarak geliştirildiğini vurguladı. Bu programlar, insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütülmekte olup, hedef kitleye daha etkin ve kapsayıcı bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak, bağımsız yaşamlarını desteklemek için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede destek sağlandığını belirtti.

Ödeme Detayları ve Gelecek Dönem Beklentileri

Ocak ayı için ayrılan 7,11 milyar lira tutarındaki ödemelerin 3,96 milyar liralık kısmı yaşlı aylıklarına, 3,15 milyar liralık kısmı ise engelli aylıklarına tahsis edildi. Bakan Göktaş, bu ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, sosyal yardımların zamanında ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca, Ocak ayındaki memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme ile birlikte, Şubat ayında yaşlı ve engelli aylıklarının artışlı olarak hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Bu gelişmeler, yaşlı ve engelli bireyler için önemli bir mali destek sağlarken, sosyal politikaların etkinliğini artırma yönündeki çabaların da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bakanlığın, bu gruptaki vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik adımları, toplumda olumlu bir etki yaratmayı hedefliyor.