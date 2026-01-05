Trabzonspor'da Veda: Arif Boşluk, Konyaspor'a İmza Attı

Süper Lig'de transfer dönemi hızla devam ederken, Trabzonspor, altyapısından yetişen genç savunma oyuncusu Arif Boşluk ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki sol bekin Konyaspor'a kiralandığını resmen duyurdu. Anlaşma, oyuncunun geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konyaspor ile Anlaşma Sağlandı

Trabzonspor, Arif Boşluk'un Konyaspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Bu anlaşma çerçevesinde, Konyaspor, oyuncunun bonservisini almak isterse Trabzonspor'a 550 bin Euro ödeyecek. Arif Boşluk, 2025-2026 sezonunun geri kalanında Konyaspor'un formasını giyecek. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, kiralama sürecinde herhangi bir bedel alınmayacağı, ancak tüm mali yükümlülüklerin Konyaspor tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Transferin Mali Detayları

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada, transferin mali detaylarını netleştirdi. Kiralama bedeli olarak Konyaspor'un herhangi bir ödeme yapmayacağı belirtildi. Ayrıca, oyuncunun sezon sonuna kadar olan tüm maliyetlerinin Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacağı açıklandı. Eğer Konyaspor, satın alma opsiyonunu kullanırsa, Trabzonspor'a 550.000 Euro + KDV tutarında bir transfer bedeli ödenecek. Ek olarak, Arif Boşluk’un gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda, Konyaspor elde edeceği net kârın %15’ini Trabzonspor'a ödeyecek.

Arif Boşluk'un Performansı

Bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 15 maçta süre alan Arif Boşluk, daha fazla ilk 11 şansı bulabilmek ve kariyerinde ilerlemek amacıyla Konyaspor'u tercih etti. Genç futbolcu, bordo-mavili camiada gelecek vadeden yetenekler arasında gösteriliyordu ve kiralık olarak gideceği Konyaspor’da daha fazla oyun pratiği kazanma hedefi taşıyor. Bu transfer, hem oyuncunun gelişimi hem de kulüplerin geleceği açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.