Aralık Ayı Enflasyonu: Fiyatı En Çok Artan Ürün Hangisi?
Okunma Süresi: 2 dk

2025 yılı Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı ve bu durum, tüketici fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte gündemi meşgul eden konular arasına girdi. Özellikle bazı ürünlerin fiyatlarındaki artışlar, hanelerin bütçelerini önemli ölçüde etkileyerek dikkat çekti. Aralık ayında hangi ürünlerin fiyatları yükseldi ve bu artışlar ne kadar oldu? Bu soruların yanıtları haberin devamında yer alıyor.

Aralık Ayı Enflasyonu ile Fiyatı En Çok Artan Ürün

Aralık 2025'te, fiyatı en fazla artan ürün taze balık oldu. Taze balığın fiyatı, bir önceki aya göre %11,38 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, balık tüketiminde dikkatli olmayı gerektiren bir durumu ortaya koymakta. Balık fiyatlarındaki bu yükseliş, hem beslenme alışkanlıklarını hem de günlük harcamaları etkileyen önemli bir etken haline geldi.

Diğer Ürünlerdeki Fiyat Artışları

Aralık ayında dikkat çeken diğer fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti: İlaçlar %10,06, dana eti %10, konserve edilmiş veya işlenmiş balık %8,35, patates %6,92, alkolsüz içecekler %6,86, diğer etler ve yenilebilir sakatatlar %5,97, dondurma %5,95, mücevherat, saat ve kol saatleri %5,91, taze sebzeler (patates hariç) ise %5,89 oranında artış gösterdi. Bu ürünlerin fiyatlarındaki artışlar, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmelerine yol açabilir.

En Fazla Düşüş Gösteren Ürünler

Aralık 2025'te fiyatı en fazla düşen ürün ise hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu. Bu kategori, bir önceki aya göre %32,95 oranında bir azalma gösterdi. Hava yolu taşımacılığındaki bu düşüş, seyahat planları yapanlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Fiyatlardaki bu dalgalanmalar, yıl sonu değerlendirmeleri ve bütçe planlamaları açısından önem taşıyor. Tüketiciler, artan fiyatlarla birlikte alışveriş stratejilerini güncellemeye yönelirken, piyasa dinamikleri de yeniden şekillenmekte. Aralık ayı enflasyon verileri, 2026 yılına girerken ekonomik beklentileri de etkileyen bir referans noktası haline geldi.

