İstanbul Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2026: Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir duyuru yapıldı. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, BEDAŞ ve AYEDAŞ, şehrin birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirecek. Bu kesintilerin, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarıyla ilişkili olduğu belirtildi. Özellikle Avcılar, Beşiktaş, Esenyurt ve Beyoğlu gibi merkezî bölgelerde, vatandaşlar uzun süreli elektrik kesintileriyle karşılaşacak.

Kesinti Programı ve İlçeler

İstanbul genelinde gerçekleştirilecek elektrik kesintileri, bazı ilçelerde 8 saate kadar uzanacak. Avrupa Yakası'nda, BEDAŞ'tan alınan bilgilere göre, ön plana çıkan ilçeler ve kesinti saatleri şu şekildedir:

Beyoğlu: 08.00 – 14.00 saatleri arasında, Merkez Örnektepe Mahallesi'nde, Etibank, Mimar Sinan ve Örnek Tepe sokaklarında kesinti yaşanacak.

08.00 – 14.00 saatleri arasında, Merkez Örnektepe Mahallesi'nde, Etibank, Mimar Sinan ve Örnek Tepe sokaklarında kesinti yaşanacak. Avcılar: 09.00 – 17.00 saatleri arasında, Üniversite Mahallesi'nde Aşık Mahzuni, Birey, Demet, E5 Yanyol, Fidan, Kamp, Karanfil ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı ve Fatih sokakları da etkileniyor.

09.00 – 17.00 saatleri arasında, Üniversite Mahallesi'nde Aşık Mahzuni, Birey, Demet, E5 Yanyol, Fidan, Kamp, Karanfil ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı ve Fatih sokakları da etkileniyor. Esenyurt: 09.00 – 17.00 saatleri arasında, Osmangazi Mahallesi'nde Büyük Ayazma Sokak ve Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 2642. ve Piri Reis sokaklarında kesinti yapılacak.

09.00 – 17.00 saatleri arasında, Osmangazi Mahallesi'nde Büyük Ayazma Sokak ve Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 2642. ve Piri Reis sokaklarında kesinti yapılacak. Sarıyer: 09.00 – 18.00 saatleri arasında, Yeniköy Mahallesi'nde Kalender Sokak'ta, 10.00 – 16.00 saatleri arasında ise Tarabya Mahallesi'nde Pamuk Sokak'ta kesinti gerçekleşecek.

09.00 – 18.00 saatleri arasında, Yeniköy Mahallesi'nde Kalender Sokak'ta, 10.00 – 16.00 saatleri arasında ise Tarabya Mahallesi'nde Pamuk Sokak'ta kesinti gerçekleşecek. Diger İlçeler: Bahçelievler, Beşiktaş, Kağıthane ve Silivri'nin bazı mahallelerinde de planlı çalışmalar devam etmektedir.

Anadolu Yakası Kesinti Programı

Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri gerçekleştirecek. Beykoz ilçesinde, özellikle Çubuklu ve Yenimahalle mahallelerinde; Teknik, Tambur Çıkmazı, Bağlar ve Reşadiye sokaklarında elektrik kesintisi uygulanması planlanıyor. Pendik'te ise yatırım çalışmaları çerçevesinde gün boyunca belirli mahallelerde kesintiler yaşanabileceği ifade edildi.

Kesinti Bilgilerine Ulaşım Yöntemleri

Kesintilerin süresi ve bitiş saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, birkaç farklı yöntem kullanarak güncel bilgilere ulaşabilirler. BEDAŞ'ın resmi web sitesi olan bedas.com.tr adresindeki "Planlı Kesintiler" bölümünden, AYEDAŞ'ın web sitesi üzerinden ise "Elektrik Kesintileri" sekmesinden mahalle ve sokak bazlı arama yapabilirler. Ayrıca, Alo 186 hattını arayarak elektrik arıza ve kesinti bilgilerine anlık erişim sağlanabilir. Mobil uygulamalar da kullanıcıların bu bilgileri almasına yardımcı olmaktadır.