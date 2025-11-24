Bakanlık Duyurdu: Ülkeye Girişi Yasaklanan Ürünler Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, merdiven altında üretilen oyuncakların ülkeye girişinin engellenmesine yönelik önemli bir adım attı. 2026 yılı itibarıyla, isimsiz oyuncakların Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek. Bu yeni düzenleme, özellikle çocukların güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Denetimler Artıyor

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla piyasada yönetmeliğe aykırı bulunan ürünleri tespit ederek, bu ürünlerin satışını engelliyor. Özellikle çocuk oyuncakları söz konusu olduğunda, riskli ürünler üzerinde yoğunlaşan bu denetimlerin, 2026 yılı itibarıyla daha da sıkılaşacağı duyuruldu. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve ithalat aşamasındaki oyuncakların denetiminde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgileri kontrol edilecek.

İsim ve Bilgi Eksikliği Durumunda Ürünler Reddedilecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, oyuncakların üzerinde veya ambalajında imalatçı ve ithalatçı firma bilgilerinin bulunmaması durumunda, bu ürünlerin ülkeye girişi mümkün olmayacak. Ticaret Bakanlığı, bu durumu önlemek amacıyla ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına uyarı yazısı göndermiştir. Söz konusu yazıda, 1 Ocak 2026 itibarıyla gerçekleştirilecek denetimlerde, oyuncakların üzerindeki veya ambalajındaki bilgilerin eksiksiz olması gerektiği vurgulanmıştır.

Yeni Uygulama ile Tüketici Güvenliği Artacak

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bu yeni düzenlemenin vatandaşların güvenli ve riskli oyuncaklar arasındaki farkı daha kolay ayırt edebilmesine olanak tanıyacağını belirtti. Böylece, çocukların sağlığı açısından önemli bir adım atılmış olacak. Ekonomik etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, bu uygulama, hem tüketici güvenliğini artırmayı hem de haksız rekabetin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu yeni düzenlemeler, Türkiye'nin oyuncak ithalatında kalite standartlarını yükseltirken, aynı zamanda çocukların güvenliğini de ön planda tutmayı amaçlıyor. Ülke genelindeki bu denetimlerin etkili bir şekilde uygulanması, tüketicilerin daha güvenli ürünlere ulaşmasını sağlayacak.